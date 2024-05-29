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Дороги и транспорт Пешеходный мост через Большевистскую закроют в начале июня — где можно перейти дорогу. Карта

Пешеходный мост через Большевистскую закроют в начале июня — где можно перейти дорогу. Карта

Там ведутся ремонтные работы

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Речь идет об участке в районе остановки «Завод торгового оборудования»

В Новосибирске закроют надземный пешеходный мост через улицу Большевистскую. Ограничение введут в начале июня, сообщили в пресс-центре мэрии.

Речь идет об участке в районе остановки «Завод торгового оборудования». Решение приняли на заседании рабочей группы по вопросам БДД при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Как сообщили в городской администрации, сейчас на мосту МКУ «Гормост» ведет ремонтные работы.

— В целях их ускорения и для обеспечения безопасности пешеходов и сохранности их имущества решено после 3 июня закрыть для прохода данный пешеходный мост. Ремонт планируется завершить до 20 июля, — сообщили в мэрии.

Показываем участок ограничений на карте

Во время перекрытия пересечь проезжую часть можно будет по наземному переходу в районе остановки «Мелькомбинат». В мэрии уточнили, что для информирования пешеходов в городе установят информационные аншлаги с указанием маршрута.

В мае в Новосибирске ограничили движение по мосту на улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль. Часть сооружения закрыли для пешеходов и автомобилей.

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