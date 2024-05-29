Пешеходный мост через Большевистскую закроют в начале июня — где можно перейти дорогу. Карта

В Новосибирске закроют надземный пешеходный мост через улицу Большевистскую. Ограничение введут в начале июня, сообщили в пресс-центре мэрии.
Речь идет об участке в районе остановки «Завод торгового оборудования». Решение приняли на заседании рабочей группы по вопросам БДД при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Как сообщили в городской администрации, сейчас на мосту МКУ «Гормост» ведет ремонтные работы.
— В целях их ускорения и для обеспечения безопасности пешеходов и сохранности их имущества решено после 3 июня закрыть для прохода данный пешеходный мост. Ремонт планируется завершить до 20 июля, — сообщили в мэрии.
Во время перекрытия пересечь проезжую часть можно будет по наземному переходу в районе остановки «Мелькомбинат». В мэрии уточнили, что для информирования пешеходов в городе установят информационные аншлаги с указанием маршрута.
В мае в Новосибирске ограничили движение по мосту на улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль. Часть сооружения закрыли для пешеходов и автомобилей.