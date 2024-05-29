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Дороги и транспорт Едут под запрещающий знак: власти закрыли один из выездов из популярного микрорайона — жителей это не остановило

Едут под запрещающий знак: власти закрыли один из выездов из популярного микрорайона — жителей это не остановило

Автоинспекторы за утро оформили 8 протоколов

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Огромный затор сегодня образовался на Арктической — проезд перегородили инспекторы и местные жители

В последних числах мая власти Новосибирска закрыли проезд по Арктической в микрорайоне Стрижи: по всей улице установили запрещающие дорожные знаки. Это решение вызвало утренние заторы: местные жители сегодня запрет игнорировали, заявляя, что у них нет выбора. Об этом редакции НГС рассказала жительница ЖК «Эволюция» Анастасия Шатохина.

— Других возможностей прямого выезда из микрорайона Стрижи для жителей ЖК «Эволюция», «Эскимо» и «ЖК Начало мая» нет. Есть только в объезд, также через частный сектор, но через улицу Охотскую или через улицу Кубовую (в объезд всего микрорайона). В условиях большой загруженности дорог по утрам и вечерам в микрорайоне, это прибавляет 30–40 минут для того, чтобы выехать на Мочищенское шоссе, — объяснила Шатохина.

Закрыть проезд требовали жители частного сектора на Арктической, обосновывая это тем, что их дети вынуждены ходить в школу мимо автомобильной пробки. 29 мая утром они со смартфонами наперевес помогали инспекторам ГИБДД ловить нарушителей, едущих под запрещающий знак.

Жители частного сектора помогают инспекторам ДПС ловить нарушителей

В ГИБДД Новосибирска сообщили НГС, что только за утро 29 мая было составлено 8 административных протоколов за нарушение требований запрещающих проезд знаков на улице Арктической. Оказалось, людям проще заплатить штраф в 500 рублей, чем тратить 40 минут на дорогу в объезд.

— Действительно улица Арктическая давно страдает от такого достаточно серьезного трафика проездного, потому как микрорайон расширяется. На днях у нас состоялось совещание по данному вопросу. С учетом мнения всех сторон приняли компромиссное решение: временно закрыть проезд по улице утром, когда дети идут в школу. Но «ЦОДД» установил запрещающие знаки, но забыл о знаках, которые регламентируют ограничение проезда в определенное часы. Из-за этого такая неразбериха и получилась, — объяснил НГС депутат горсовета Игорь Украинцев.

В МБУ Новосибирска «Центр организации дорожного движения» отказали в НГС в оперативном комментарии по ситуации на Арктической попросив обратиться в пресс-центр мэрии. Туда был отправлен запрос по ситуации.

Депутат горсовета Новосибирска Екатерина Шалимова рассказала НГС, что по просьбам местных жителей инициирована разработка проекта дороги по улице Широтной: она поможет снять транспортное напряжение в Стрижах.

— Срок проектирования улицы Широтной — до конца 2024 года. Потом проект проходит экспертизу в течение 90 дней, затем можно приступать к реализации проекта. Мы будем ходатайствовать о выделении из городского бюджета средств на строительство Широтной в 2025 году, — сказала НГС Шалимова.

Застройщик ЖК «Эволюция», «Эскимо» и «Начало мая» — группа компаний «Стрижи». НГС также направил в ГК запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Тем временем жители поселков Озерного, Ключевого, Березки собирают подписи для обращения к министру транспорта Новосибирской области. Их не устраивает обеспеченность общественным транспортом в сторону Новосибирска и обратно, рассказала жительница Озерного Елена Эшли.

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Пробки Закрытие проезда Ограничение движения Транспортная доступность
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