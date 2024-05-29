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Дороги и транспорт «Поможет развитая сеть метро»: новосибирцы предположили, что снизит пробки в городе — у них сразу несколько идей

«Поможет развитая сеть метро»: новосибирцы предположили, что снизит пробки в городе — у них сразу несколько идей

Мнения читателей о том, из-за чего возникают заторы, разделились

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22 комментария
Каждый день в Новосибирске собирается множество пробок

Новосибирцы отреагировали на материал НГС о том, что внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) должно способствовать снижению нагрузки на некоторые перекрестки города. Под публикацией они оставили больше 200 комментариев, в которых высказались о том, что, по их мнению, уменьшило бы заторы в Новосибирске.

Накануне, 28 мая, министр транспорта региона Анатолий Костылевский заявил журналистам, что и основная цель интеллектуальной системы — автоматизация движения и уменьшение нагрузки на определенные перекрестки, но полностью пробки в городе не исчезнут. В этом году на ИТС выделили больше 92 миллионов рублей.

Пользователь Гость убежден, что ИТС — хорошая идея.

— Такая система уже есть во многих городах и полностью себя оправдала. Но нужно максимально продумать, это ювелирное дело, — отметил он.

Читатель под ником v_Viktor считает, что для улучшения дорожной ситуации следует совершенствовать общественный транспорт:

— Единственное, что может снизить пробки, — развитая сеть метро, — заявил комментатор.

К этому мнению присоединился еще один Гость.

— Снизить пробки поможет продление метро вдоль Большевички до самого Академгородка и по всем веткам в разные стороны до окраин города. Пустите меня в министры, я покажу вам мастер-класс, — написал сибиряк.

— Скоро импортную пошлину еще поднимут и цены на бензин, и проблема пробок решится, — иронизирует пользователь Grape Reflection.

Как уверен читатель, надо работать над скоростью, с которой устраняются последствия аварий.

— У нас из-за одного ДТП может полдня магистральная улица стоять в пробке. Нужно учиться быстро ликвидировать такие вещи. Выезд в сторону Бердска, Большевистская, мосты, больше внимания нужно уделять этим местам, — высказался комментатор.

— Может, дороги отремонтировать и перестать нагромождать дома без должной дорожной инфраструктуры? — предложил другой Гость. — Дома растут, как грибы, а дороги нет. До работы 20 минут езды, так 10 минут еду до пробки на Мочищенском шоссе и еще час стою в ней.

Ранее на «кольце ада» собралась огромная пробка — там случилось ДТП с самосвалом.

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