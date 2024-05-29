«Поможет развитая сеть метро»: новосибирцы предположили, что снизит пробки в городе — у них сразу несколько идей

Новосибирцы отреагировали на материал НГС о том, что внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) должно способствовать снижению нагрузки на некоторые перекрестки города. Под публикацией они оставили больше 200 комментариев, в которых высказались о том, что, по их мнению, уменьшило бы заторы в Новосибирске.

