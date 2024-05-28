«Невозможно предоставить место»: сибирячку не пустили на рейс «Аэрофлота» — ее 17-летняя дочь улетела одна

Жительнице Новосибирска Наталье отказали в посадке на рейс авиакомпании «Аэрофлот», несмотря на регистрацию и наличие посадочных мест. Сибирячке пришлось отправить из Москвы в Новосибирск одну несовершеннолетнюю дочь.
В беседе с корреспондентом НГС Наталья рассказала, что купила билеты у «Аэрофлота» на рейс Новосибирск — Москва — Новосибирск с вылетом 23 мая и возвращением 28 мая. Также она купила билет на те же даты для 17-летней дочери.
— Вчера мы вместе с дочкой через «добавление пассажира» зарегистрировались на сайте авиакомпании на рейс. При регистрации нам дали места 25С и 25В. В аэропорту Шереметьево мы стали распечатывать электронные посадочные талоны. У дочки распечатался, а у меня показало, что нет места, — рассказала Наталья.
Сибирячка обратилась за помощью к сотрудникам авиакомпании в аэропорту, но ей отказали в перелете с официальной формулировкой: «Невозможно предоставить место на рейсе». При этом 17-летняя дочь Натальи улетела в Новосибирск на рейсе, на который был куплен билет.
Сибирячка осталась в Москве, представители «Аэрофлота» предложили ей улететь на ночном рейсе.
— Но я в командировке и до конца дня 28 мая должна прибыть на работу, получается, что я теперь нарушаю законодательство из-за накладок авиакомпании, — возмущается Наталья.
Сейчас Наталью разместили в гостинице, где она ожидает новый рейс, который вылетит в Новосибирск в 20:20 по московскому времени.
Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию «Аэрофлот», чтобы узнать, почему Наталье было отказано в предоставлении места на рейсе. На момент публикации материала комментарий не поступил.
В феврале авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отказа двум пассажирам в перелете из Новосибирска в Санкт-Петербург. Прокуратура также добилась наказания для гендиректора авиакомпании.