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Дороги и транспорт эксклюзив «Невозможно предоставить место»: сибирячку не пустили на рейс «Аэрофлота» — ее 17-летняя дочь улетела одна

«Невозможно предоставить место»: сибирячку не пустили на рейс «Аэрофлота» — ее 17-летняя дочь улетела одна

Жительница Новосибирска возмущена, что из-за накладок авиакомпании не успеет вернуться на работу

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В качестве альтернативы Наталье предложили улететь на более позднем рейсе

Жительнице Новосибирска Наталье отказали в посадке на рейс авиакомпании «Аэрофлот», несмотря на регистрацию и наличие посадочных мест. Сибирячке пришлось отправить из Москвы в Новосибирск одну несовершеннолетнюю дочь.

В беседе с корреспондентом НГС Наталья рассказала, что купила билеты у «Аэрофлота» на рейс Новосибирск — Москва — Новосибирск с вылетом 23 мая и возвращением 28 мая. Также она купила билет на те же даты для 17-летней дочери.

— Вчера мы вместе с дочкой через «добавление пассажира» зарегистрировались на сайте авиакомпании на рейс. При регистрации нам дали места 25С и 25В. В аэропорту Шереметьево мы стали распечатывать электронные посадочные талоны. У дочки распечатался, а у меня показало, что нет места, — рассказала Наталья.

Сибирячка обратилась за помощью к сотрудникам авиакомпании в аэропорту, но ей отказали в перелете с официальной формулировкой: «Невозможно предоставить место на рейсе». При этом 17-летняя дочь Натальи улетела в Новосибирск на рейсе, на который был куплен билет.

Сибирячка осталась в Москве, представители «Аэрофлота» предложили ей улететь на ночном рейсе.

— Но я в командировке и до конца дня 28 мая должна прибыть на работу, получается, что я теперь нарушаю законодательство из-за накладок авиакомпании, — возмущается Наталья.

Сейчас Наталью разместили в гостинице, где она ожидает новый рейс, который вылетит в Новосибирск в 20:20 по московскому времени.

Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию «Аэрофлот», чтобы узнать, почему Наталье было отказано в предоставлении места на рейсе. На момент публикации материала комментарий не поступил.

В феврале авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отказа двум пассажирам в перелете из Новосибирска в Санкт-Петербург. Прокуратура также добилась наказания для гендиректора авиакомпании.

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