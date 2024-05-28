«Невозможно предоставить место»: сибирячку не пустили на рейс «Аэрофлота» — ее 17-летняя дочь улетела одна

Жительнице Новосибирска Наталье отказали в посадке на рейс авиакомпании «Аэрофлот», несмотря на регистрацию и наличие посадочных мест. Сибирячке пришлось отправить из Москвы в Новосибирск одну несовершеннолетнюю дочь.

В беседе с корреспондентом НГС Наталья рассказала, что купила билеты у «Аэрофлота» на рейс Новосибирск — Москва — Новосибирск с вылетом 23 мая и возвращением 28 мая. Также она купила билет на те же даты для 17-летней дочери.

— Вчера мы вместе с дочкой через «добавление пассажира» зарегистрировались на сайте авиакомпании на рейс. При регистрации нам дали места 25С и 25В. В аэропорту Шереметьево мы стали распечатывать электронные посадочные талоны. У дочки распечатался, а у меня показало, что нет места, — рассказала Наталья.

