В Новосибирске на выходных изменится график работы станции «Речной вокзал»

В Новосибирске 25 мая изменится режим работы станции метро «Речной вокзал». Это связано с проведением фестиваля «Огни Сибири» (6+).
В субботу на Михайловской набережной пройдет гала-концерт всероссийского фестиваля «Огни Сибири».
— Учитывая пожелания пассажиров, метрополитен принял решение, что станция «Речной вокзал» будет работать до 00.15, — сообщили на сайте «Новосибирского метрополитена».
Все остальные станции метро будут работать в обычном режиме. Они закроются для входа в 00:00.
В конце мая в Новосибирске пройдут и другие культурные мероприятия. Если вы еще не решили, как провести последние майские выходные, то читайте список событий в афише НГС.