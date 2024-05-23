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Дороги и транспорт В Новосибирске на выходных изменится график работы станции «Речной вокзал»

В Новосибирске на выходных изменится график работы станции «Речной вокзал»

Вечером на набережной пройдет концерт

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Станция закроется позже

В Новосибирске 25 мая изменится режим работы станции метро «Речной вокзал». Это связано с проведением фестиваля «Огни Сибири» (6+).

В субботу на Михайловской набережной пройдет гала-концерт всероссийского фестиваля «Огни Сибири».

— Учитывая пожелания пассажиров, метрополитен принял решение, что станция «Речной вокзал» будет работать до 00.15, — сообщили на сайте «Новосибирского метрополитена».

Все остальные станции метро будут работать в обычном режиме. Они закроются для входа в 00:00.

В конце мая в Новосибирске пройдут и другие культурные мероприятия. Если вы еще не решили, как провести последние майские выходные, то читайте список событий в афише НГС.

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Речной вокзал Метро Михайловская набережная Новосибирск
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