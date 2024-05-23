В Новосибирске на выходных изменится график работы станции «Речной вокзал»

Станция закроется позже Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске 25 мая изменится режим работы станции метро «Речной вокзал». Это связано с проведением фестиваля «Огни Сибири» (6+).



В субботу на Михайловской набережной пройдет гала-концерт всероссийского фестиваля «Огни Сибири».

— Учитывая пожелания пассажиров, метрополитен принял решение, что станция «Речной вокзал» будет работать до 00.15, — сообщили на сайте «Новосибирского метрополитена».

Все остальные станции метро будут работать в обычном режиме. Они закроются для входа в 00:00.