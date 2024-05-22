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Дороги и транспорт Говорил, нарушал не он: с новосибирского перекупа автомобилей взыскали сотню штрафов

Говорил, нарушал не он: с новосибирского перекупа автомобилей взыскали сотню штрафов

Ему пришлось оплатить нарушения правил дорожного движения бывших владельцев авто

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Оплатил «чужие» штрафы перекуп после проигрыша в суде и ареста счетов

29-летнего новосибирца, который занимается перепродажей автомобилей, обязали оплатить 98 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму в 79 500 рублей. По данным УФССП НСО, мужчина сам обратился в суд с требованием признать действия приставов незаконными, так как правила дорожного движения якобы нарушал не он.

— Мужчина обратился в суд за признанием незаконно вынесенных штрафов, аргументируя это тем, что не является фактическим владельцем транспортного средства. Известно, что мужчина занимается куплей и продажей автомобилей. Суд, рассмотрев требования, отклонил их, — сообщили в управлении судебных приставов Новосибирской области.

После ареста банковских счетов перекуп оплатил все 98 исполнительных производств. После этого приставы сняли ограничения с должника.

Напомним, что по закону собственник автомобиля несет ответственность за нарушения, совершенные на транспортном средстве. Если покупатель автомобиля не поставит его на учет в установленный законом срок, все административные штрафы за правонарушения водителя будут поступать собственнику, а не тому, кто им фактически управлял.

Ранее мы опубликовали откровения перекупа о том, как разводят доверчивых автовладельцев. Специалист честно рассказал о хитрых схемах на рынке бэушных машин.

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Перекупщики Продажа автомобилей Перепродажа Судебные приставы
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