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Дороги и транспорт «Настоящий хамам!»: на улице Советской разлилась река кипятка вдоль Нарымского сквера

«Настоящий хамам!»: на улице Советской разлилась река кипятка вдоль Нарымского сквера

Отопление пропало в нескольких десятках домов

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35 комментариев
Дорогу затянуло паром

В Новосибирске на улице Советской по дороге разлился кипяток. На месте заметили сотрудников СГК, от отопления отключены десятки домов. О проблемах читатели начали сообщать примерно в полдень сегодня, 8 апреля.

— На улице Советской возле Нарымского сквера настоящий хамам! — прислал в редакцию видео читатель НГС.

Состояние дороги, затянутой паром, попало на видео читательницы Екатерины.

Движение по улице ограничили.

Сервис сообщает о сужении проезжей части

В районе разлива отключили отопление у близлежащих домов. По данным сервиса «Мой Новосибирск», оно аварийное и продлится до 9 апреля до 02:00.

Под отключение попало несколько десятков домов

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СГК.

— Возник неотложный дефект на теплосети по улице Советской. Рассчитываем завершить ремонт к двум часам ночи 9 апреля. В контуре отключения 53 жилых дома, большая часть которых — на Красном проспекте и Советской, — ответили в СГК.

За последнее время в домах застройщика «Брусника» неоднократно прорывало трубы: испуганные жильцы только и успевали вызывать аварийные службы и ведрами черпать лившийся кипяток. Мы разобрались, в чём проблема и как ее пытаются решить.

ПО ТЕМЕ
Кипяток Отключение отопления Аварийное отключение СГК Советская Нарымский сквер
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