«Настоящий хамам!»: на улице Советской разлилась река кипятка вдоль Нарымского сквера

Дорогу затянуло паром Источник: читательница НГС Екатерина











В Новосибирске на улице Советской по дороге разлился кипяток. На месте заметили сотрудников СГК, от отопления отключены десятки домов. О проблемах читатели начали сообщать примерно в полдень сегодня, 8 апреля.

— На улице Советской возле Нарымского сквера настоящий хамам! — прислал в редакцию видео читатель НГС.

Состояние дороги, затянутой паром, попало на видео читательницы Екатерины.

Источник: читательница НГС Екатерина

Движение по улице ограничили.



Сервис сообщает о сужении проезжей части Источник: 2ГИС











В районе разлива отключили отопление у близлежащих домов. По данным сервиса «Мой Новосибирск», оно аварийное и продлится до 9 апреля до 02:00.

Под отключение попало несколько десятков домов Источник: Map.novo-sibirsk.ru











Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СГК.

— Возник неотложный дефект на теплосети по улице Советской. Рассчитываем завершить ремонт к двум часам ночи 9 апреля. В контуре отключения 53 жилых дома, большая часть которых — на Красном проспекте и Советской, — ответили в СГК.