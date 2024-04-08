«Настоящий хамам!»: на улице Советской разлилась река кипятка вдоль Нарымского сквера

В Новосибирске на улице Советской по дороге разлился кипяток. На месте заметили сотрудников СГК, от отопления отключены десятки домов. О проблемах читатели начали сообщать примерно в полдень сегодня, 8 апреля.
— На улице Советской возле Нарымского сквера настоящий хамам! — прислал в редакцию видео читатель НГС.
Состояние дороги, затянутой паром, попало на видео читательницы Екатерины.
Движение по улице ограничили.
В районе разлива отключили отопление у близлежащих домов. По данным сервиса «Мой Новосибирск», оно аварийное и продлится до 9 апреля до 02:00.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СГК.
— Возник неотложный дефект на теплосети по улице Советской. Рассчитываем завершить ремонт к двум часам ночи 9 апреля. В контуре отключения 53 жилых дома, большая часть которых — на Красном проспекте и Советской, — ответили в СГК.
За последнее время в домах застройщика «Брусника» неоднократно прорывало трубы: испуганные жильцы только и успевали вызывать аварийные службы и ведрами черпать лившийся кипяток. Мы разобрались, в чём проблема и как ее пытаются решить.