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Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за проезда на Республиканской — там нет пешеходных переходов

Дети, которые ходят там в школу, нарисовали себе «зебру» мелом

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Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за проеззда на улице Республиканская

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Прокуратура Новосибирска внесла представление мэру Анатолию Локтю из-за того, что участок дороги на улице Республиканская не оборудован тротуарами, пешеходными переходами и уличным освещением. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос НГС.

В начале октября редакция рассказывала о том, что группа новосибирцев требует установить лежачие полицейские на дороге от улицы Республиканской, 1/1 до Авиастроителей, 1/1.По словам жителей, там нет пешеходных переходов — и дети, которые добираются через проезд в школу, мелом нарисовали себе «зебру». В ответ на обращения людей в мэрии утверждали, что этот проезд не является автомобильной дорогой.

В прокуратуре региона НГС сказали следующее: по техническим характеристикам это автодорога 3-ей категории. По информации ведомства, она не поставлена на кадастровый учет, не оформлена в муниципальную собственность и не включена в реестр муниципального имущества.

— Установлено, что участок дороги не оборудован тротуарами, уличным освещением и пешеходными переходами. В целях устранения нарушений прокурор города внес представление мэру, — сказано в ответе прокуратуры.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.

Недавно редакция писала о том, что у жителей микрорайона на Дуси Ковальчук почти не осталось действующих проездов — люди оказались фактически заперты в своих дворах.

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