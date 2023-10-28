Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за проезда на Республиканской — там нет пешеходных переходов

В начале октября редакция рассказывала о том, что группа новосибирцев требует установить лежачие полицейские на дороге от улицы Республиканской, 1/1 до Авиастроителей, 1/1.По словам жителей, там нет пешеходных переходов — и дети, которые добираются через проезд в школу, мелом нарисовали себе «зебру». В ответ на обращения людей в мэрии утверждали, что этот проезд не является автомобильной дорогой.