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Еще два дилерских центра китайской автомобильной марки HAVAL появятся в Новосибирске — где их откроют

Салоны запустят самарская и томская компании

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В ближайшее время компания подпишет сразу два новых контракта с партнерами

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В Новосибирске планируют открыть еще два дилерских центра китайской автомобильной марки HAVAL. В ближайшее время компании подпишет протоколы о сотрудничестве сразу с двумя новыми партнерами. В итоге в городе будет сразу четыре официальных дилера HAVAL.

Как сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на руководителя отдела развития HAVAL в России Алексея Мерзликина, представительство марки подпишет протоколы об открытии дилерских центров с тюменской ГК «Восток Моторс» (официальный дилер GEELY, Lexus, Toyota в Новосибирске) и самарской ГК «ФАСТАР» (официальный дилер Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, LADA, UAZ, «Москвич», Mitsubishi, Mazda, Subaru, Honda, Changan, JAC, Livan в Новосибирске).

Предполагается, что ГК «ФАСТАР» откроет салон HAVAL в автокомплексе на Станционной, а ГК «Восток Моторс» — на Большевистской, в здании дилерского центра Toyota, ранее здесь разместили салон GEELY.

Сейчас двумя действующими представителями HAVAL в Новосибирске являются компании: «Сибтрансавто» (официальный дилер CHERY и Changan) и «Автолига» (официальный дилер УАЗ, CHERY, Isuzu, Ford LCV, Peugeot, Citroen, FAW, Kaiyi, BAIC, Jetour).

Корреспондент НГС направил официальный запрос в дилерский центр HAVAL для комментария. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит китайских автомобилей. Чтобы это исправить, дилеры начали готовить план по изменению хода поставок.

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HavalКитайские машиныНовосибирск
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