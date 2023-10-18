Еще два дилерских центра китайской автомобильной марки HAVAL появятся в Новосибирске — где их откроют

В Новосибирске планируют открыть еще два дилерских центра китайской автомобильной марки HAVAL. В ближайшее время компании подпишет протоколы о сотрудничестве сразу с двумя новыми партнерами. В итоге в городе будет сразу четыре официальных дилера HAVAL.
Как сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на руководителя отдела развития HAVAL в России Алексея Мерзликина, представительство марки подпишет протоколы об открытии дилерских центров с тюменской ГК «Восток Моторс» (официальный дилер GEELY, Lexus, Toyota в Новосибирске) и самарской ГК «ФАСТАР» (официальный дилер Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, LADA, UAZ, «Москвич», Mitsubishi, Mazda, Subaru, Honda, Changan, JAC, Livan в Новосибирске).
Предполагается, что ГК «ФАСТАР» откроет салон HAVAL в автокомплексе на Станционной, а ГК «Восток Моторс» — на Большевистской, в здании дилерского центра Toyota, ранее здесь разместили салон GEELY.
Сейчас двумя действующими представителями HAVAL в Новосибирске являются компании: «Сибтрансавто» (официальный дилер CHERY и Changan) и «Автолига» (официальный дилер УАЗ, CHERY, Isuzu, Ford LCV, Peugeot, Citroen, FAW, Kaiyi, BAIC, Jetour).
Корреспондент НГС направил официальный запрос в дилерский центр HAVAL для комментария. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее сообщалось, что в России возник дефицит китайских автомобилей. Чтобы это исправить, дилеры начали готовить план по изменению хода поставок.