Еще два дилерских центра китайской автомобильной марки HAVAL появятся в Новосибирске — где их откроют

Корреспондент НГС направил официальный запрос в дилерский центр HAVAL для комментария. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит китайских автомобилей. Чтобы это исправить, дилеры начали готовить план по изменению хода поставок.

