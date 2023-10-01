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Тема дняСумасшедшие маневры водителя внедорожника: видео
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Водитель Range Rover устроил сумасшедшую езду на Богаткова — видео, где он виляет на дороге и мешает другим машинам

Агрессивные маневры водителя внедорожника едва не привели к аварии

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Водителю внедорожнику почти удалось добиться цели, но автор видео вовремя затормозил

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Водитель Range Rover Vogue едва не спровоцировал ДТП на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Видеозапись его агрессивной манеры езды опубликовали 1 октября в автомобильном паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам автора ролика, опасные маневры мужчина начал выполнять в ответ на замечание.

— Неадекватный водитель за рулём внедорожника Range Rover Vogue мешает проезду на Бориса Богаткова. До этого он несколько раз опасно перестраивался, не смотря по зеркалам, потом я ему посигналил, когда он во время очередного манёвра чуть не задел мой авто. После того как я посигналил, он начал себя так неадекватно вести, — сообщил автор видео.

Качество видеозаписи не позволяет разглядеть автомобильные номера автохама.

Ранее в Новосибирске водитель плюнул в мужчину, который отказался пускать его со встречной полосы в ряд.

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