Три путепровода и мост через Иню отремонтируют в Новосибирске — когда проведут работы

В Новосибирске запланирован ремонт трех путепроводов и одного моста через Иню. Как сообщили в пресс-центре мэрии, его проведут в 2024 году.



Работы выполнят на мосту через Иню по Бердскому шоссе, путепроводах по улицам Восход, Трикотажной, через железнодорожные пути по Добролюбова. Как сообщили в мэрии со ссылкой на директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева, на них проведут «стандартный набор работ».

