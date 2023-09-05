Три путепровода и мост через Иню отремонтируют в Новосибирске — когда проведут работы

В Новосибирске запланирован ремонт трех путепроводов и одного моста через Иню. Как сообщили в пресс-центре мэрии, его проведут в 2024 году.
Работы выполнят на мосту через Иню по Бердскому шоссе, путепроводах по улицам Восход, Трикотажной, через железнодорожные пути по Добролюбова. Как сообщили в мэрии со ссылкой на директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева, на них проведут «стандартный набор работ».
— Это ремонт мостового полотна с восстановлением гидроизоляции и заменой асфальтового покрытия, замена деформационных швов и ремонт железобетонных конструкций опор и балок пролетных строений, переустройство или защита инженерных коммуникаций, а также ремонт или замена перильного ограждения и обустройство пешеходных тротуаров, — приводят в сообщении слова специалиста.
По информации мэрии, «плановый ремонт» на объектах необходимо завершить до октября следующего года. В 2024 году в городе также планируется закончить работы на Октябрьском мосту, в том числе ремонт низовой консоли с гидроизоляцией на тротуарах и переустройством судовой сигнализации.
В конце августа стало известно, что за ремонт путепровода по улице Трикотажной готовы заплатить 19,5 миллиона рублей. Работы проведут в два этапа.