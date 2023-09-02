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СрочноДва человека погибли в ДТП под Новосибирском
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«С признаками алкогольного опьянения»: водитель потеряла двух пассажиров при неудачном обгоне

По предварительным данным ГИБДД, она была не трезва

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На месте работают экстренные службы

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Вечером 2 сентября в Искитимском районе на 74 км автодороги Р-256 два человека погибли в ДТП. По данным ГИБДД, женщина-водитель Honda Fit совершала обгон в неположенном месте, а состояние ее трезвости в момент трагедии вызывает вопросы.

— Водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Хонда Фит, двигалась со стороны Искитима в сторону Черепаново, при обгоне не участке дороги, где обгон запрещен, совершила столкновение с попутным автомобилем Ауди, после чего оба транспортных средства съехали в правый кювет, — сообщили предварительные данные в телеграм-канале первого замначальника ГИБДД региона Андрея Кузнецова.

Два пассажира (мужчины) Honda скончались на месте происшествия.

2 сентября в Карасукском районе Новосибирской области в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ-2112.

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