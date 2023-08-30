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В Новосибирске отремонтируют мост на Трикотажной — когда завершат работы

В городе ищут подрядчика для выполнения работ

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Ремонт планируется провести в два этапа

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В Новосибирске хотят отремонтировать автодорожный путепровод на улице Трикотажной. В городе ищут подрядчика для выполнения ремонтных работ.


Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 30 августа, за работы на объекте заказчик готов заплатить 19,5 миллиона рублей.

В документах указано, что ремонт планируется провести в два этапа. Победитель аукциона выполнит подготовительные работы, в том числе организует движение на период ремонта, проведет уширение проезда путепровода, разборку конструкций существующего моста и другое.

В сводную ведомость объемов работ также вошли ремонт барьерного ограждения на мосту и подходах, деформационных швов сооружения, обустройство дороги разметкой и прочее.

— Работы выполняются в условиях движения транзитного автотранспорта по мосту, — сказано в документах.

Выполнить работы в рамках первого этапа подрядчик должен до 21 ноября этого года, второго этапа — с 1 апреля по 1 июля 2024 года. Заказчиком ремонта путепровода выступает МКУ Новосибирска «Гормост», источником финансирования — бюджет города на 2023 и 2024 годы.

В конце августа арбитражный суд обязал подрядчика устранить дефекты дорожного полотна на Димитровском мосту.

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