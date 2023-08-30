В Новосибирске отремонтируют мост на Трикотажной — когда завершат работы

В Новосибирске хотят отремонтировать автодорожный путепровод на улице Трикотажной. В городе ищут подрядчика для выполнения ремонтных работ.
Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 30 августа, за работы на объекте заказчик готов заплатить 19,5 миллиона рублей.
В документах указано, что ремонт планируется провести в два этапа. Победитель аукциона выполнит подготовительные работы, в том числе организует движение на период ремонта, проведет уширение проезда путепровода, разборку конструкций существующего моста и другое.
В сводную ведомость объемов работ также вошли ремонт барьерного ограждения на мосту и подходах, деформационных швов сооружения, обустройство дороги разметкой и прочее.
— Работы выполняются в условиях движения транзитного автотранспорта по мосту, — сказано в документах.
Выполнить работы в рамках первого этапа подрядчик должен до 21 ноября этого года, второго этапа — с 1 апреля по 1 июля 2024 года. Заказчиком ремонта путепровода выступает МКУ Новосибирска «Гормост», источником финансирования — бюджет города на 2023 и 2024 годы.
В конце августа арбитражный суд обязал подрядчика устранить дефекты дорожного полотна на Димитровском мосту.