Опубликовано видео задержания пьяного гонщика после погони по встречке — как накажут лихача

В Сети появилось видео задержания пьяного лихача на парковке на улице Заречной в Новосибирске. Задержанию предшествовала погоня по Первомайскому району:
Напомним, 9 июня в Первомайском районе города сотрудники Росгвардии заметили автомобиль Toyota Camry, который нарушал правила ПДД: маневрировал, пересек двойную сплошную и ехал по встречной полосе. Водителя потребовали остановиться по громкоговорителю, но тот попытался скрыться, тогда за ним устроили погоню.
В МВД рассказали, какое наказание получит
— В момент погони мужчина был пьян (
Ранее полицейские двух регионов устроили погоню за водителем фургона из Новосибирска.