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Опубликовано видео задержания пьяного гонщика после погони по встречке — как накажут лихача

Пьяный мужчина на черной «Тойоте» уходил от погони по детской площадке

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От погони мужчина уходил по встречной полосе движения и по территории детской площадки (там играли дети)

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В Сети появилось видео задержания пьяного лихача на парковке на улице Заречной в Новосибирске. Задержанию предшествовала погоня по Первомайскому району: 29-летний водитель черной Toyota Camry спасался бегством по встречке и гнал по детской площадке, где гуляли дети.

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Первая часть видео снята очевидцем задержания, вторая — сотрудником Росгвардии

Видео: «АСТ-54» / Росгвардия

Напомним, 9 июня в Первомайском районе города сотрудники Росгвардии заметили автомобиль Toyota Camry, который нарушал правила ПДД: маневрировал, пересек двойную сплошную и ехал по встречной полосе. Водителя потребовали остановиться по громкоговорителю, но тот попытался скрыться, тогда за ним устроили погоню.

В МВД рассказали, какое наказание получит 29-летний безработный лихач.

— В момент погони мужчина был пьян (0,750 мг/л в выдыхаемом воздухе). Инспекторами в отношении гражданина был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль «Тойота» помещен на спецстоянку. Мужчине теперь грозит наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, — сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

Ранее полицейские двух регионов устроили погоню за водителем фургона из Новосибирска.

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