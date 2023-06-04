Автомобиль попал в ДТП на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Дачной — видео с места аварии

Вечер 4 июня в Новосибирске произошло ДТП в Заельцовском районе города. Как сообщил читатель НГС Халилов Рамил Бейбала Оглы, авария произошла на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Дачной. На месте аварии находятся сотрудники полиции.
Публикуем видео с места ДТП.
Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, авария произошла вблизи остановки «Магазин Уют». Вблизи места ДТП затруднено движение по улице Дуси Ковальчук.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
В ночь с 3 на 4 июня в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Его с травмами доставили в больницу.