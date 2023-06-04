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Самолёт до Кемерово приземлился в Толмачево — что случилось

Борт выполнял рейс из Сочи

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По данным транспортной прокуратуры, 5 июня также объявлена задержка рейса «Новосибирск — Кемерово»

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В новосибирском аэропорту Толмачево 4 июня экстренную посадку совершил самолет рейса Сочи — Кемерово авиакомпании «Северный ветер». Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, маршрут изменили из-за дефектов на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кемерово.

— В связи с обнаруженными дефектами взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова, возникших вследствие погодных условий, самолет авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту «Сочи — Кемерово», совершил посадку в аэропорту Новосибирска. По этой же причине до 5 июня объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту «Новосибирск — Кемерово», — пояснили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку. Проводятся мероприятия по защите прав пассажиров.

Ранее в Омске незапланированно сел самолет «Аэрофлота» Аirbus-320, он выполнял рейс по маршруту Новосибирск — Москва. Одному из пассажиров стало плохо на борту.

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