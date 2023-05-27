Преступление и наказание: нахальная «четырка» залезла за стоп-линию и стала третьей в ДТП — кого за это накажут

В этот самый момент кроссовер Toyota поворачивал налево и решил не пропускать встречный Solaris. Итог наступил быстро и явно не обрадовал никого из участников встречи.

— Виновник ДТП — однозначно водитель Toyota, — комментирует автоюрист Мария Соловьева. — Согласно пункту 13.12 ПДД, при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства (в нашем случае это водитель RAV4) обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Невыполнение этих требований влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.