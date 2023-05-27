Преступление и наказание: нахальная «четырка» залезла за стоп-линию и стала третьей в ДТП — кого за это накажут

Значительная часть автомобильных аварий никогда бы не произошла, если бы все их участники помнили о старинной пословице «Поспешишь — людей насмешишь». Классический случай произошел 23 мая на перекрестке улиц Гаранина и Бориса Богаткова, где столкнулись Toyota RAV4 и Hyundai Solaris. Под ударом оказался и еще один водитель — торопыга на 14-й модели ВАЗ. НГС вместе с автоюристом Марией Соловьевой изучил видео, на котором запечатлен момент столкновения, чтобы понять, кто виноват и кого из участников аварии за нее накажут.
Улица Гаранина во вторник стояла в пробке, а водитель ВАЗ-2114 куда-то очень торопился. Никак иначе объяснить его поведение нельзя. Вместо того чтобы вместе с потоком дожидаться зеленого сигнала светофора, водитель ловко обрулил машину автора видео и встал прямо перед ней. Правда, при этом он чуть не наполовину выехал за стоп-линию — и тут же за это поплатился.
В этот самый момент кроссовер Toyota поворачивал налево и решил не пропускать встречный Solaris. Итог наступил быстро и явно не обрадовал никого из участников встречи.
— Виновник ДТП — однозначно водитель Toyota, — комментирует автоюрист Мария Соловьева. — Согласно пункту 13.12 ПДД, при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства (в нашем случае это водитель RAV4) обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Невыполнение этих требований влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Кроме того, объясняет автоюрист, если страховка не покроет восстановление пострадавших авто, виновник обязан будет возместить недостающую часть ущерба.
Но несмотря на то, что в числе пострадавших не только Solaris, но и ВАЗ-2114, накажут и торопливого водителя «Лады» — причем куда строже, чем автолюбителя за рулем RAV4.
— Согласно части 2 статьи 12.12 КоАП, невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. При повторном нарушении — штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, — цитирует Кодекс об административных правонарушениях Мария Соловьева. — При этом в ДТП ВАЗ будет признан пострадавшим.
Одновременно автоюрист отмечает, что вопрос о том, кто будет оплачивать ремонт автомобилей, не так однозначен.
— На RAV4 девушка, видимо, хотела проскочить и не успела, так что вопрос будет к экспертам, не превышал ли скорость Solaris, — говорит Мария Соловьева. — Теоретически в судебном разбирательстве у нее может быть шанс.
На прошлой неделе героям разбора ДТП на НГС стал велокурьер. Он не спешился на пешеходном переходе и оказался под колесами авто. Автоюрист рассказала, кто виноват в этом ДТП.