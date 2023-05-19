Движение на дороге Новосибирск — Каменка ограничат из-за ремонта — смотрим, когда и где

Движение на дороге Новосибирск — Каменка ограничат из-за ремонта, который продлится с 17 июня по 1 августа 2023 года. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе областного ТУАД. На работы планируют потратить более 300 миллионов рублей.
— На объекте уже выполнена установка дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения на время выполнения дорожных работ, — рассказали в территориальном управлении.
Как рассказали в ТУАД, ремонт дороги пройдет в несколько этапов, каждый из которых займет от 3 до 7 дней. Дорожники планируют заменить земляное полотно и асфальтобетонное покрытие, отремонтировать водоотводные сооружения, а также обновить дорожные знаки, ограждения и нанести свежую разметку. Кроме того планируется ремонт остановок общественного транспорта.
— Участки объезда будут содержаться, оперативно подсыпаться и обеспыливаться. По остальным участкам ремонта планируется сужение проезжей части, — уточнили в ТУАД.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области отремонтируют 10-километровый участок дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар в Кочковском районе. На работы готовы потратить 310 миллионов рублей.