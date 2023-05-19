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Движение на дороге Новосибирск — Каменка ограничат из-за ремонта — смотрим, когда и где

Ограничения продлятся с 17 июня по 1 августа

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На месте ремонта уже установили временные знаки

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Движение на дороге Новосибирск — Каменка ограничат из-за ремонта, который продлится с 17 июня по 1 августа 2023 года. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе областного ТУАД. На работы планируют потратить более 300 миллионов рублей.

— На объекте уже выполнена установка дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения на время выполнения дорожных работ, — рассказали в территориальном управлении.

Желтым цветом дорожники отметили пути объезда, красным — участки дороги, которые будут перекрываться, зеленым — участок, который останется без изменений.<br /><br />Часть объездных путей будет действовать в одном направлении, на карте направления указаны стрелками

Желтым цветом дорожники отметили пути объезда, красным — участки дороги, которые будут перекрываться, зеленым — участок, который останется без изменений.

Часть объездных путей будет действовать в одном направлении, на карте направления указаны стрелками

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Как рассказали в ТУАД, ремонт дороги пройдет в несколько этапов, каждый из которых займет от 3 до 7 дней. Дорожники планируют заменить земляное полотно и асфальтобетонное покрытие, отремонтировать водоотводные сооружения, а также обновить дорожные знаки, ограждения и нанести свежую разметку. Кроме того планируется ремонт остановок общественного транспорта.

— Участки объезда будут содержаться, оперативно подсыпаться и обеспыливаться. По остальным участкам ремонта планируется сужение проезжей части, — уточнили в ТУАД.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области отремонтируют 10-километровый участок дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар в Кочковском районе. На работы готовы потратить 310 миллионов рублей.

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Ремонт дорогОграничение движенияТУАД
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