В центре Новосибирска ограничили движение из-за ремонта теплотрассы

На правом берегу Новосибирска ввели ограничение движения транспорта на улице Свердлова. Как сообщили в пресс-центре мэрии, на участке дороги временно сузили проезд из-за аварийного ремонта на теплотрассе.
Ограничения ввели с 18 мая по 9 июня на улице Свердлова в районе здания Новосибирского государственного художественного музея на Красном проспекте, 5. На участке дороги сузили проезд на 1,5 метра.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — указано в сообщении. Ремонтные работы проводит ООО «НТСК».
Накануне НГС сообщал о том, что в Новосибирске могут перекрыть центр города во время проведения крестного хода, в том числе улицу Гоголя и Красный проспект.