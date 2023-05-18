Автомобиль перевернулся на крышу на Мочищенском шоссе — видео с места происшествия

В Новосибирске произошло ДТП на участке дороги на Мочищенском шоссе. Как сообщил телеграм-канал «ACT-54 Black», в результате происшествия автомобиль перевернулся на крышу.
Канал опубликовал видео с места дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, что инцидент произошел вблизи АЗС.
Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке Мочищенского шоссе образовалась пробка. Затор также наблюдается на улице Жуковского в сторону Мочищенского шоссе.
Несколько дней назад в Новосибирске пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом. При столкновении пострадала