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Автомобиль перевернулся на крышу на Мочищенском шоссе — видео с места происшествия

В результате происшествия на дороге образовалась пробка

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Инцидент произошел вблизи АЗС

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В Новосибирске произошло ДТП на участке дороги на Мочищенском шоссе. Как сообщил телеграм-канал «ACT-54 Black», в результате происшествия автомобиль перевернулся на крышу.

Канал опубликовал видео с места дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, что инцидент произошел вблизи АЗС.

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На участке Мочищенского шоссе образовалась пробка

Видео: телеграм-канал «ACT-54 Black»

Затор также наблюдается на улице Жуковского в сторону Мочищенского шоссе

Затор также наблюдается на улице Жуковского в сторону Мочищенского шоссе

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Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке Мочищенского шоссе образовалась пробка. Затор также наблюдается на улице Жуковского в сторону Мочищенского шоссе.


Несколько дней назад в Новосибирске пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом. При столкновении пострадала 17-летняя девушка.

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