«Быть или не быть»: мэра спросили о борьбе с неправильной парковкой в Новосибирске — что он ответил

В Новосибирске могут разработать приложение для борьбы с неправильной парковкой, как в Москве. Пока такое решение не принято.
Об этом стало известно 11 мая. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос, будет ли разработано это приложение:
— Быть или не быть, это предстоит еще нам решить. Продолжаем изучение этого опыта, практик, работаем с депутатами, пока я не готов каких-то окончательных решений высказать по этому поводу.
НГС регулярно пишет о водителях, которые паркуют свои автомобили в неправильном месте. Кто-то может остановиться на полосе движения, закрыть машину и отправиться по делам, а кто-то заезжает на тротуары и взрывает шинами газоны.