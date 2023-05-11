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«Быть или не быть»: мэра спросили о борьбе с неправильной парковкой в Новосибирске — что он ответил

Сейчас в городе продумывают варианты решения проблемы

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В Новосибирске изучают столичный опыт борьбы с неправильной парковкой

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В Новосибирске могут разработать приложение для борьбы с неправильной парковкой, как в Москве. Пока такое решение не принято.

Об этом стало известно 11 мая. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос, будет ли разработано это приложение:

— Быть или не быть, это предстоит еще нам решить. Продолжаем изучение этого опыта, практик, работаем с депутатами, пока я не готов каких-то окончательных решений высказать по этому поводу.

НГС регулярно пишет о водителях, которые паркуют свои автомобили в неправильном месте. Кто-то может остановиться на полосе движения, закрыть машину и отправиться по делам, а кто-то заезжает на тротуары и взрывает шинами газоны.

ПарковкаНеправильная парковкаПриложениеАнатолий ЛокотьНовосибирск
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