В центре Новосибирска перекрыли дороги из-за парада Победы — показываем карту ограничений

В Новосибирске утром 9 мая ввели ограничения на центральных улицах города. Дороги перекрыли из-за парада Победы, который начнется в 10:00. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Ограничения ввели с 07:00 на Красном проспекте, улицах Потанинской, Орджоникидзе, Ленина и других участках дорогах в центре. Мы отметили перекрытия на карте. Во время проведения парада также нельзя будет припарковать машину.
Также из-за проведения парада в городе закроют входы на станцию метро «Площадь Ленина».
Напомним, первая репетиция парада Победы прошла в Новосибирске вечером 5 мая. Посмотреть, как это было, можно в фоторепортаже НГС.