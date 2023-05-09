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В центре Новосибирска перекрыли дороги из-за парада Победы — показываем карту ограничений

Некоторые участки будут закрыты до 23:00

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Из-за проведения парада в городе закроют входы на станцию метро «Площадь Ленина»

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В Новосибирске утром 9 мая ввели ограничения на центральных улицах города. Дороги перекрыли из-за парада Победы, который начнется в 10:00. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Ограничения ввели с 07:00 на Красном проспекте, улицах Потанинской, Орджоникидзе, Ленина и других участках дорогах в центре. Мы отметили перекрытия на карте. Во время проведения парада также нельзя будет припарковать машину.

Также из-за проведения парада в городе закроют входы на станцию метро «Площадь Ленина».

Напомним, первая репетиция парада Победы прошла в Новосибирске вечером 5 мая. Посмотреть, как это было, можно в фоторепортаже НГС.

Парад Победы9 МаяНовосибирскЦентральный районПерекрытия дорог
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