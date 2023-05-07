Рейс авиакомпании S7 в Москву сел в Волгограде из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании S7 Минеральные Воды — Москва сел в Волгограде из-за неисправности. Инцидент проверяет новосибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, 6 мая у самолета «Аэробус А321» авиакомпании S7 случилась техническая неисправность систем силовой установки. Примерно в 19:00 по московскому времени самолет приземлился в аэропорту Волгограда. На борту находились 178 пассажиров.
Авиационная силовая установка — совокупность авиационного двигателя (двигателей), систем и устройств летательного аппарата, обеспечивающая создание необходимой для полета тяги.
После случившегося пассажиров доставили в Москву на резервном судне. Новосибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.
В марте авиакомпания S7 отказала в перелете 12 пассажирам рейса из Новосибирска в город Душанбе в Таджикистане. В самолете не осталось мест.