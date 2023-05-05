Автобус с пассажирами задымился в Новосибирске — видео

Вечером 5 мая в Новосибирске местные жители заметили дым в салоне автобуса. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел на площади Калинина. Общественный транспорт попал на видео.
— Загорелся автобус на Калинина, — указано в сообщении.
В комментариях к видеозаписи пользователи мессенджера «Телеграм» сообщают, что пожар мог произойти в автобусе
Перевозчиком межмуниципального маршрута выступает
Несколько дней назад в Новосибирской области загорелся автобус с пассажирами. Пожар попал на видео.