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Автобус с пассажирами задымился в Новосибирске — видео

Инцидент произошел на площади Калинина

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Общественный транспорт попал на видео

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Вечером 5 мая в Новосибирске местные жители заметили дым в салоне автобуса. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел на площади Калинина. Общественный транспорт попал на видео.

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НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой сообщить о деталях происшествия

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

— Загорелся автобус на Калинина, — указано в сообщении.

В комментариях к видеозаписи пользователи мессенджера «Телеграм» сообщают, что пожар мог произойти в автобусе № 110. На сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области указано, что пассажирский транспорт выполняет перевозки от остановки «Метро "Заельцовская"» до поселка Мочище.

Перевозчиком межмуниципального маршрута выступает ИП Бондаренко И. А. НГС позвонил индивидуальному предпринимателю с просьбой прокомментировать ситуацию, на звонок корреспондента издания не ответили. НГС также обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой сообщить детали происшествия.

Несколько дней назад в Новосибирской области загорелся автобус с пассажирами. Пожар попал на видео.

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