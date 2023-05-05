Как прошла первая репетиция парада Победы в Новосибирске — фоторепортаж из перекрытого центра города

Вечером в пятницу, 5 мая, в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы. Для подготовки к праздничному событию в Новосибирске на несколько часов перекрыли центральные улицы города, в том числе участок Красного проспекта у площади Ленина. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел на подготовку парада и сделал несколько снимков с репетиции.