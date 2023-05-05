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Как прошла первая репетиция парада Победы в Новосибирске — фоторепортаж из перекрытого центра города

Публикуем 11 фотографий с места событий

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Первая репетиция парада Победы прошла 5 мая

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Вечером в пятницу, 5 мая, в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы. Для подготовки к праздничному событию в Новосибирске на несколько часов перекрыли центральные улицы города, в том числе участок Красного проспекта у площади Ленина. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел на подготовку парада и сделал несколько снимков с репетиции.

Подготовка парада Победы началась в Новосибирске в 20:00

Подготовка парада Победы началась в Новосибирске в 20:00

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Дороги города перекрыли для проезда примерно в 18:00, за несколько часов до старта репетиции. Ограничения действовали до 22:30

Дороги города перекрыли для проезда примерно в 18:00, за несколько часов до старта репетиции. Ограничения действовали до 22:30

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Жители Новосибирска пришли посмотреть на подготовку парада Победы

Жители Новосибирска пришли посмотреть на подготовку парада Победы

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Участие в торжественном мероприятии приняли как мужчины, так и женщины

Участие в торжественном мероприятии приняли как мужчины, так и женщины

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В механизированную колонну парада вошел зенитный ракетный комплекс С-400. Как сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, технику впервые представили на параде в Новосибирске

В механизированную колонну парада вошел зенитный ракетный комплекс С-400. Как сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, технику впервые представили на параде в Новосибирске

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На репетиции парада можно было заметить танк Т-34, БТР-82М и ракетный комплекс «Ярс»

На репетиции парада можно было заметить танк Т-34, БТР-82М и ракетный комплекс «Ярс»

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Вместе с военной техникой по площади Ленина проехал квадроцикл

Вместе с военной техникой по площади Ленина проехал квадроцикл

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Вечером 5 мая воздух прогрелся в Новосибирске до +24 градусов

Вечером 5 мая воздух прогрелся в Новосибирске до +24 градусов

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Вторая репетиция парада Победы пройдет в Новосибирске 7 мая

Вторая репетиция парада Победы пройдет в Новосибирске 7 мая

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О том, какие мероприятия пройдут в Новосибирске 9 Мая, — <a href="https://ngs.ru/text/transport/2023/05/05/72280109/" class="_" target="_blank">в материале</a>

О том, какие мероприятия пройдут в Новосибирске 9 Мая, — в материале

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Отметим, ограничения движения транспорта ожидаются в Новосибирске 7, 8 и 9 мая. Публикуем карту участков улично-дорожной сети города, где введут перекрытия.

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