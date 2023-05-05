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Октябрьский мост и проспект Карла Маркса перекроют из-за салюта на 9 Мая — смотрим карту

Ограничения введут как на левом, так и на правом берегу Новосибирска

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Ограничения введут с 21:00 до 22:30 на 9 Мая

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В Новосибирске перекроют часть улиц для проезда транспорта из-за проведения праздничного салюта на 9 Мая. Движение ограничат по Октябрьскому мосту, улицам Восход, Немировича-Данченко и другим участкам улично-дорожной сети города

Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения введут с 21:00 до 22:30 на время запуска салюта. В городе закроют для проезда улицы Восход, Немировича-Данченко, Блюхера, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, а также эстакаду на площади Инженера Будагова.

— Работа пассажирского транспорта в период времени с 21:00 до 22:30 на 9 Мая по указанным участкам улично-дорожной сети Новосибирска ограничиваться не будет, — указано в сообщении. — Непродолжительные по времени приостановки движения будут производиться сотрудниками ГИБДД.

Отметим, ранее НГС писал о том, какие мероприятия пройдут в Новосибирске 9 Мая в этом году. В честь Дня Победы в Новосибирске 9 мая запустят фейерверк на площади Ленина за зданием театра оперы и балета.

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