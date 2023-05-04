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Тема дняДополнительный транспорт на 9 Мая
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В Каменке перекроют дорогу на время ремонта — схема объезда

На участке заменят покрытие

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Ограничения будут действовать во время дорожного ремонта

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В селе Каменка в Новосибирском районе перекроют дорогу из-за ремонта. На время работ организуют объезд.

Как сообщили в «Территориальном управлении автодорог» Новосибирской области, движение закроют на улице Каменской до рабочей, Каменского шоссе от улицы Олимпийской славы до пересечения с Шоссейной.

Красным цветом выделен участок перекрытий, желтым — объездные дороги, зеленым — участок дорожных работ с проездом по половине проезжей части

Красным цветом выделен участок перекрытий, желтым — объездные дороги, зеленым — участок дорожных работ с проездом по половине проезжей части

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— Объездные дороги готовы. По ним предполагается пустить весь пассажирский и общественный транспорт. Специалисты отмечают, что объезды будут организованы на незначительный период — от 3 до 7 дней. Участки объезда будут содержаться, оперативно подсыпаться и поливаться для обеспыливания. По остальным участкам ремонта планируется сужение проезжей части, — рассказали в пресс-службе ТУАД.

В Каменке заменят земляное полотно, восстановят покрытие с помощью асфальтобетона, отремонтируют водоотводные сооружения, обновят дорожные знаки, ограждения и разметку.

НГС обратился в ТУАД, чтобы узнать сроки ограничений движения.

В Новосибирске уже начали дорожный ремонт. Центральные улицы планируют привести в порядок до 9 мая. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как на этой неделе ремонтировали участок на Писарева.

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ПерекрытияКаменкаНовосибирская областьТУАД
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