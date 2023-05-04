В Каменке перекроют дорогу на время ремонта — схема объезда

В селе Каменка в Новосибирском районе перекроют дорогу из-за ремонта. На время работ организуют объезд.
Как сообщили в «Территориальном управлении автодорог» Новосибирской области, движение закроют на улице Каменской до рабочей, Каменского шоссе от улицы Олимпийской славы до пересечения с Шоссейной.
— Объездные дороги готовы. По ним предполагается пустить весь пассажирский и общественный транспорт. Специалисты отмечают, что объезды будут организованы на незначительный период — от 3 до 7 дней. Участки объезда будут содержаться, оперативно подсыпаться и поливаться для обеспыливания. По остальным участкам ремонта планируется сужение проезжей части, — рассказали в пресс-службе ТУАД.
В Каменке заменят земляное полотно, восстановят покрытие с помощью асфальтобетона, отремонтируют водоотводные сооружения, обновят дорожные знаки, ограждения и разметку.
НГС обратился в ТУАД, чтобы узнать сроки ограничений движения.
В Новосибирске уже начали дорожный ремонт. Центральные улицы планируют привести в порядок до 9 мая. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как на этой неделе ремонтировали участок на Писарева.