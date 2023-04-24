В Новосибирске сузят проезд по Волочаевской — смотрим карту

В Дзержинском района Новосибирска на несколько дней сузят дорогу на улице Волочаевской. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничение введут из-за ремонтных работ.
По данным городской администрации, в Новосибирске с 24 апреля на три метра сузят ул. Волочаевскую в районе здания на улице Ставропольская, 1, к. 1. Временные ограничения движения транспорта введут до 28 апреля.
— Ограничения связаны с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта водовода, — сообщили в мэрии Новосибирска. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
На сайте 2ГИС указано, что участок, на котором введут ограничения, находится вблизи остановки наземного транспорта «Река Каменка» и улицы Есенина.
В середине апреля стало известно, что из-за ремонта нескольких мостов в Новосибирске на полгода сузили проезды по ним. Ограничения ввели на улице Сибиряков-Гвардейцев, Бердском шоссе, проезде Энергетиков, проспекте Димитрова и Советском шоссе.