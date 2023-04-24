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Тема дняВ Новосибирске сузят проезд по Волочаевской
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В Новосибирске сузят проезд по Волочаевской — смотрим карту

Ограничения ввели на несколько дней

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Ограничения введут с 24 по 28 апреля

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В Дзержинском района Новосибирска на несколько дней сузят дорогу на улице Волочаевской. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничение введут из-за ремонтных работ.

По данным городской администрации, в Новосибирске с 24 апреля на три метра сузят ул. Волочаевскую в районе здания на улице Ставропольская, 1, к. 1. Временные ограничения движения транспорта введут до 28 апреля.

Участок дороги находится вблизи остановки наземного транспорта «Река Каменка»

Участок дороги находится вблизи остановки наземного транспорта «Река Каменка»

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— Ограничения связаны с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта водовода, — сообщили в мэрии Новосибирска. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

На сайте 2ГИС указано, что участок, на котором введут ограничения, находится вблизи остановки наземного транспорта «Река Каменка» и улицы Есенина.

В середине апреля стало известно, что из-за ремонта нескольких мостов в Новосибирске на полгода сузили проезды по ним. Ограничения ввели на улице Сибиряков-Гвардейцев, Бердском шоссе, проезде Энергетиков, проспекте Димитрова и Советском шоссе.

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