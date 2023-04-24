В Новосибирске сузят проезд по Волочаевской — смотрим карту

В Дзержинском района Новосибирска на несколько дней сузят дорогу на улице Волочаевской. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничение введут из-за ремонтных работ.



По данным городской администрации, в Новосибирске с 24 апреля на три метра сузят ул. Волочаевскую в районе здания на улице Ставропольская, 1, к. 1. Временные ограничения движения транспорта введут до 28 апреля.