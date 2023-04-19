Пожарный автомобиль потерял колесо на улице Есенина — видео с места ДТП

19 апреля у пожарного автомобиля МЧС на улице Есенина в Новосибирске отвалилось левое заднее колесо. Подписчик паблика АСТ-54 во «ВКонтакте» опубликовал видео с места происшествия.
В пресс-службе областного МЧС уточнили, что автомобиль возвращался в пожарную часть, когда произошла поломка. Что послужило причиной потери колеса: неисправность машины или плохие дороги, выясняют специалисты.
— Техническая поломка автомобиля в настоящее время устраняется, — сообщили в МЧС.
Ранее мимо мэрии Новосибирска по Красному проспекту двигался автобус с символикой ЧВК «Вагнер» и неисправным колесом. Шина от него волочилась по проезжей части.