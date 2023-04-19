СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 81.60
eur 89.57
Тема дняРиелтор обманула клиентов на 17 миллионов
Все новости
Все новости

Пожарный автомобиль потерял колесо на улице Есенина — видео с места ДТП

Автомобиль возвращался на базу

1 649

Сейчас машину ремонтируют

Поделиться

19 апреля у пожарного автомобиля МЧС на улице Есенина в Новосибирске отвалилось левое заднее колесо. Подписчик паблика АСТ-54 во «ВКонтакте» опубликовал видео с места происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автомобиль стоял на месте в ожидании помощи

Видео: АСТ-54 / «ВКонтакте»

В пресс-службе областного МЧС уточнили, что автомобиль возвращался в пожарную часть, когда произошла поломка. Что послужило причиной потери колеса: неисправность машины или плохие дороги, выясняют специалисты.

— Техническая поломка автомобиля в настоящее время устраняется, — сообщили в МЧС.

Ранее мимо мэрии Новосибирска по Красному проспекту двигался автобус с символикой ЧВК «Вагнер» и неисправным колесом. Шина от него волочилась по проезжей части.

По теме

МЧСДТППожарные автомобили
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter