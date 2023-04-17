«Штрафы оплатим и будем дальше ставить там машины». Из-за отсутствия тротуара в ЖК дети идут по дороге с большегрузами

О различных проблемах новых микрорайонов говорят давно и много. Редкие застройщики всерьез задумываются о необходимой для комфортной жизни инфраструктуре. Кажется, что достаточно построить более-менее удобные дома, а все остальное как-то само приложится, проложится, а где-то и протопчется. Видимо, по замыслу создателей «Матрешкиного двора» — участка с самыми дальними домами — здесь протоптаться сам должен был тротуар. Потому что его тут просто нет. И детям приходится идти в школу прямо по проезжей части. Край которой к тому же всегда заставлен большими грузовыми машинами. Далее — от первого лица: о проблеме рассказывает жительница одного из домов улицы Петухова.
Проблема эта существует с самой сдачи домов. Я уж не знаю, как там было по плану у проектировщиков, но вот наши три дома находятся в самом конце, и от них нет тротуара в сторону школы. То есть мы выходим из нашего общего двора сразу на дорогу — проезжую городскую дорогу, которая идет вдоль дома по улице Петухова, 92/2.
Эта дорога не относится к нашей управляющей компании, это именно городская дорога. На которой при строительстве домов застройщик распланировал сделать гостевую парковку. Но там никто никакие машины не ставит, кроме вот этих огромных грузовиков. Видимо, их владельцы живут в соседних домах: им удобно, они там и ставят. А у нас там пешеходный переход. Пешеходный переход и... все. И дети, когда переходят дорогу по переходу, получается, втыкаются в парковочные карманы с огромными машинами и идут по дороге.
У нас тут не предусмотрен тротуар вообще. А эти машины представляют большую опасность при переходе по пешеходному переходу, потому что за этими машинами водители в проезжающих по дороге автомобилях не видят, что кто-то будет переходить дорогу. Я сама в такую ситуацию не раз попадала.
А вы представляете, утром в темное время суток дети идут в школу, и все выезжают с жилмассива, и вечером, когда вторая смена возвращается, тоже темно и никого не видно. В общем, опасность большая.
Поэтому мы бы хотели, чтобы там машины эти большие не ставили. Там же и не предусмотрена парковка для таких машин, там под легковые все разлиновано, но никак не под большегрузы. Плюс они там постоянно проводят ремонт — оставляют большие черные пятна машинного масла.
Жители неоднократно пытались с владельцами машин договориться, что нельзя их ставить прям вплотную к знаку пешеходного перехода, на что получали нелицеприятные ответы. Им так удобно. Жалуйтесь, говорят, мы штрафы оплатим и будем дальше ставить там машины. Мы знаем, что это жители дома по Петухова, 99/2.
И такое происходит уже на протяжении трех лет. А как ходить детям? Мы неоднократно жаловались и в управляющую компанию, и к депутату местному… Они знают о проблеме, но ничего не решается. А нам бы убрать эту гостевую парковку и сделать там тротуар, чтобы дети спокойно ходили в школу.