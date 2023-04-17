«Штрафы оплатим и будем дальше ставить там машины». Из-за отсутствия тротуара в ЖК дети идут по дороге с большегрузами

Проблема эта существует с самой сдачи домов. Я уж не знаю, как там было по плану у проектировщиков, но вот наши три дома находятся в самом конце, и от них нет тротуара в сторону школы. То есть мы выходим из нашего общего двора сразу на дорогу — проезжую городскую дорогу, которая идет вдоль дома по улице Петухова, 92/2.



Эта дорога не относится к нашей управляющей компании, это именно городская дорога. На которой при строительстве домов застройщик распланировал сделать гостевую парковку. Но там никто никакие машины не ставит, кроме вот этих огромных грузовиков. Видимо, их владельцы живут в соседних домах: им удобно, они там и ставят. А у нас там пешеходный переход. Пешеходный переход и... все. И дети, когда переходят дорогу по переходу, получается, втыкаются в парковочные карманы с огромными машинами и идут по дороге.

