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Движение по Димитровскому мосту в Новосибирске парализовала фура, которая пробила ограждение

ДТП спровоцировало пробку в Железнодорожном районе города

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О состоянии водителя фуры на момент публикации неизвестно

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Вечером 14 апреля фура пробила ограждение Димитровского моста в Новосибирске. Движение по мосту затруднено, ситуацию усугубляют дорожные работы на переправе через Обь.

— На Димитровском мосту, в сторону правого берега, фура въехала в ограждение и снесла билборд, — сообщил очевидец в паблике «АСТ-54», приложив к посту фото и видео с места ДТП.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео с места ДТП

Видео: АСТ-54 / «ВКонтакте»

На момент публикации дорожная ситуация в Новосибирске сервисом «2ГИС.Пробки» оценивается в 3 балла. Сам Димитровский мост окрашен в ярко-красный цвет.

14 апреля суд избрал меру пресечения водителю, который сбил насмерть 45-летнюю женщину на улице Серебренниковской. Александр Бушков проведет в СИЗО два месяца.

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