Движение по Димитровскому мосту в Новосибирске парализовала фура, которая пробила ограждение

Вечером 14 апреля фура пробила ограждение Димитровского моста в Новосибирске. Движение по мосту затруднено, ситуацию усугубляют дорожные работы на переправе через Обь.
— На Димитровском мосту, в сторону правого берега, фура въехала в ограждение и снесла билборд, — сообщил очевидец в паблике «АСТ-54», приложив к посту фото и видео с места ДТП.
На момент публикации дорожная ситуация в Новосибирске сервисом «2ГИС.Пробки» оценивается в 3 балла. Сам Димитровский мост окрашен в ярко-красный цвет.
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