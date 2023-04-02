«За это мы вас просто проклинаем». Таксист дерзко, но доходчиво объяснил, что его бесит в пассажирах

Городские порталы продолжают рубрику «Что меня бесит», в которой представители разных профессий рассказывают о проблемах своей работы. На этот раз московский таксист бизнес-класса Максим довольно дерзко, но доходчиво объяснил, что его бесит в пассажирах и кого из них он возить не намерен. Далее — от первого лица.
Пассажиры неверно указывают точки
Нужно указывать точку, куда приехать, точно. Ваши телефоны плохо определяют сторону дороги, двор, мост и так далее. Объезжать пару километров я не собираюсь, а кто звонит и начинает бычить, оказывается послан *** [к черту] прямым текстом! Почему? Потому что вы отменяете заказ, а я получаю только потерянное время.
Искать на карте, где ваше *** [дурацкое] кафе, я не собираюсь. Обычно оно вообще в другом районе. Просто нормально укажите адрес — и никаких проблем.
Люди заказывают машину к метро или на проезжую часть и не выходят больше 15 секунд
В 90% случаев останавливаться там нельзя. Ловить штрафы я не собираюсь. Остановлюсь, где можно и удобно мне, и тащите жопу сами. А чтобы никуда не переться, ожидайте у дороги и садитесь сразу. Моментально.
«Тут всё равно по пути, давайте друга завезем»
Укажите дополнительную точку, проблем не будет. Мне всё равно, что это по пути, я работаю за деньги, а не за спасибо. Это дополнительное время на дорогу, пробки во дворах, на дорогах, километраж и так далее. Не наглейте, а?
Кнопка «уже выхожу»
Нажимайте, когда реально выходите. Наплевать на копейки за ожидание. А водитель стоит во дворе и туда-сюда постоянно ныкается по углам, потому что он не один и мешает другим проехать.
Пассажиры не хотят платить деньги
Вас попросили перевести деньги на карту одного банка, а вы перевели в другой. Я *** [утомился] быть консультантом и учить людей переводить через СБП. Четыре раза говоришь, что надо скинуть на «Тинькофф», но потом начинается: «Я не умею», «Не получается». В итоге кидают на «Сбер», «Райффайзен», ВТБ или другой. Заставляю переводить еще раз.
«Есть вариант доехать бесплатно?»
Это вообще перебор! Либо пошел к черту, либо плати прямо сейчас.
Прекратите клянчить мелочь
Бесит, когда требуют несколько рублей сдачи. Почти все поездки оплачиваются по безналу или переводом, откуда я тебе возьму монетки? Не в обиду, но к тебе приехал русский водитель, вез аккуратно, заткнись и скажи «спасибо».
Заказали тариф «Вместе», но нет попутчиков?
В таких случаях я принимаю заказ, смотрю цену: вместо 1900 рублей по тарифу «Вместе» эконом стоит 3200 рублей. Отменяю заказ, говорю: «Сорян, не в обиду, я не повезу, удачи» и подбираю бабу рядом. С чего вдруг такие экономии должны быть из моего кармана?
Они молчат, когда у них уточняют адрес
Достаньте наушник из уха и подтвердите адрес — ничего сложного. Потом вставьте обратно и слушайте свою хрень хоть до конца жизни. Несколько раз приходится спрашивать и кричать, чтоб уточнить адрес.
«Братан, я тебе чаевых накину»
Часто просят побыстрее или что-то еще и обещают за это накинуть чаевых. Я один раз поймал четыре штрафа, люди успели на поезд. Но чаевых мне никто так и не дал. Теперь только так: бабки вперед — и погнали, либо заткнись и едем, как я захочу.
Грязь в салоне
Вы оставляете мусор, не отряхиваете ноги, шаркаете ногами, разливаете что-то в салоне. Тут без лишних комментариев — это просто *** [капец].
Пассажир скрывает животных
Часто пытаются пронести зверей в куртке, замаскировать под ребенка, в сумке тащат или просто садятся внаглую. У водителя может быть аллергия или он вообще не хочет их катать. Доплатите 150 рублей при заказе — и приедет лояльный водитель.
Пьяное быдло или недовольное лицо
Тут тоже без лишних комментариев. Просто пошел *** [к черту] из машины.
Заказали обычное такси при переезде
Закажите микроавтобус или грузовик. Если уж даже много вещей, накиньте пару соток, я не грузчик и по стандартам обязан вместить лишь два чемодана. Не наглейте, а?
Что бесит конкретно меня
Ненавижу, когда пассажиры громко дышат, пернут и не открывают окно, не слушают Меладзе, когда они явно беднее меня или слишком толстые, что аж машина проседает. Еще бесит, когда едут изменять: сначала звонят любовнице, а потом жене, чтобы сказать, что на работе задерживаются. Или два человека прямо договариваются не обсуждать семьи, снимают кольца и выясняют, кто кого *** [возьмет во время секса].
Смотрите фоторепортаж с места событий и читайте, какие именно нововведения беспокоят работников такси.