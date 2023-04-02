СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дняБар внутри Bla bla bar продают — сколько просят
Все новости
Все новости
Что меня беситМнение

«За это мы вас просто проклинаем». Таксист дерзко, но доходчиво объяснил, что его бесит в пассажирах

Он честно признался, за какие провинности будет снижать оценку тому, кто его вызвал или вовсе отменит заказ

297

Максим работает в такси давно и чуть ли не сразу определяет, приятный ему достался пассажир или нет

Поделиться

Городские порталы продолжают рубрику «Что меня бесит», в которой представители разных профессий рассказывают о проблемах своей работы. На этот раз московский таксист бизнес-класса Максим довольно дерзко, но доходчиво объяснил, что его бесит в пассажирах и кого из них он возить не намерен. Далее — от первого лица.

Пассажиры неверно указывают точки

Нужно указывать точку, куда приехать, точно. Ваши телефоны плохо определяют сторону дороги, двор, мост и так далее. Объезжать пару километров я не собираюсь, а кто звонит и начинает бычить, оказывается послан *** [к черту] прямым текстом! Почему? Потому что вы отменяете заказ, а я получаю только потерянное время.

Искать на карте, где ваше *** [дурацкое] кафе, я не собираюсь. Обычно оно вообще в другом районе. Просто нормально укажите адрес — и никаких проблем.

Люди заказывают машину к метро или на проезжую часть и не выходят больше 15 секунд

В 90% случаев останавливаться там нельзя. Ловить штрафы я не собираюсь. Остановлюсь, где можно и удобно мне, и тащите жопу сами. А чтобы никуда не переться, ожидайте у дороги и садитесь сразу. Моментально.

«Тут всё равно по пути, давайте друга завезем»

Укажите дополнительную точку, проблем не будет. Мне всё равно, что это по пути, я работаю за деньги, а не за спасибо. Это дополнительное время на дорогу, пробки во дворах, на дорогах, километраж и так далее. Не наглейте, а?

Кнопка «уже выхожу»

Нажимайте, когда реально выходите. Наплевать на копейки за ожидание. А водитель стоит во дворе и туда-сюда постоянно ныкается по углам, потому что он не один и мешает другим проехать.

Пассажиры не хотят платить деньги

Вас попросили перевести деньги на карту одного банка, а вы перевели в другой. Я *** [утомился] быть консультантом и учить людей переводить через СБП. Четыре раза говоришь, что надо скинуть на «Тинькофф», но потом начинается: «Я не умею», «Не получается». В итоге кидают на «Сбер», «Райффайзен», ВТБ или другой. Заставляю переводить еще раз.

«Есть вариант доехать бесплатно?»

Это вообще перебор! Либо пошел к черту, либо плати прямо сейчас.

Прекратите клянчить мелочь

Бесит, когда требуют несколько рублей сдачи. Почти все поездки оплачиваются по безналу или переводом, откуда я тебе возьму монетки? Не в обиду, но к тебе приехал русский водитель, вез аккуратно, заткнись и скажи «спасибо».

Заказали тариф «Вместе», но нет попутчиков?

В таких случаях я принимаю заказ, смотрю цену: вместо 1900 рублей по тарифу «Вместе» эконом стоит 3200 рублей. Отменяю заказ, говорю: «Сорян, не в обиду, я не повезу, удачи» и подбираю бабу рядом. С чего вдруг такие экономии должны быть из моего кармана?

Они молчат, когда у них уточняют адрес

Достаньте наушник из уха и подтвердите адрес — ничего сложного. Потом вставьте обратно и слушайте свою хрень хоть до конца жизни. Несколько раз приходится спрашивать и кричать, чтоб уточнить адрес.

«Братан, я тебе чаевых накину»

Часто просят побыстрее или что-то еще и обещают за это накинуть чаевых. Я один раз поймал четыре штрафа, люди успели на поезд. Но чаевых мне никто так и не дал. Теперь только так: бабки вперед — и погнали, либо заткнись и едем, как я захочу.

Грязь в салоне

Вы оставляете мусор, не отряхиваете ноги, шаркаете ногами, разливаете что-то в салоне. Тут без лишних комментариев — это просто *** [капец].

Пассажир скрывает животных

Часто пытаются пронести зверей в куртке, замаскировать под ребенка, в сумке тащат или просто садятся внаглую. У водителя может быть аллергия или он вообще не хочет их катать. Доплатите 150 рублей при заказе — и приедет лояльный водитель.

Пьяное быдло или недовольное лицо

Тут тоже без лишних комментариев. Просто пошел *** [к черту] из машины.

Заказали обычное такси при переезде

Закажите микроавтобус или грузовик. Если уж даже много вещей, накиньте пару соток, я не грузчик и по стандартам обязан вместить лишь два чемодана. Не наглейте, а?

Что бесит конкретно меня


Ненавижу, когда пассажиры громко дышат, пернут и не открывают окно, не слушают Меладзе, когда они явно беднее меня или слишком толстые, что аж машина проседает. Еще бесит, когда едут изменять: сначала звонят любовнице, а потом жене, чтобы сказать, что на работе задерживаются. Или два человека прямо договариваются не обсуждать семьи, снимают кольца и выясняют, кто кого *** [возьмет во время секса].

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

РаботаТаксистТаксиПассажир
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter