«За это мы вас просто проклинаем». Таксист дерзко, но доходчиво объяснил, что его бесит в пассажирах

Искать на карте, где ваше *** [дурацкое] кафе, я не собираюсь. Обычно оно вообще в другом районе. Просто нормально укажите адрес — и никаких проблем.



Люди заказывают машину к метро или на проезжую часть и не выходят больше 15 секунд

В 90% случаев останавливаться там нельзя. Ловить штрафы я не собираюсь. Остановлюсь, где можно и удобно мне, и тащите жопу сами. А чтобы никуда не переться, ожидайте у дороги и садитесь сразу. Моментально.



«Тут всё равно по пути, давайте друга завезем»

Укажите дополнительную точку, проблем не будет. Мне всё равно, что это по пути, я работаю за деньги, а не за спасибо. Это дополнительное время на дорогу, пробки во дворах, на дорогах, километраж и так далее. Не наглейте, а?

