«Нечего перегаром в лица пассажиров дышать»: как читатели НГС отреагировали на увольнения кондуктора из-за алкоголя на работе

— Я думаю, что ничего из-за увольнения с работы он не потерял. А вот фотограф поступил нехорошо, и возможно такая же ситуация будет у него по законам мира. Вообще никто не знает, что там в баночке, — отметил Житель НСК.



А некоторые напротив отметили, что руководство сделало правильно, что уволила выпивающего сотрудника.



— Правильно, что уволили, а то еще дебош устроит или хуже того ласты склеит прямо на рабочем месте, — отметил Гость.



— Правильно сделали, ибо нечего пить пиво прилюдно, тем более что на работе. Ничего, что пить можно только в соответствующих местах, а не где захочется, — написал ex_Tommy58.

