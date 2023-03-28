«Нечего перегаром в лица пассажиров дышать»: как читатели НГС отреагировали на увольнения кондуктора из-за алкоголя на работе

Новосибирского кондуктора, на которого пожаловались пассажиры троллейбуса № 23, уволили с работы. Напомним, по словам сибиряков, вместо того, чтобы работать, кондуктор устроился на своем месте у окна с банкой пива. 17 марта фотография мужчины разлетелась по социальным сетям и новосибирским СМИ.
После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.
Так некоторые читатели отметили, что молодого человека уволили зря и встали на его защиту.
— На такую престижную, непыльную и высокооплачиваемую работу очередь делающих расписана на годы вперёд, — отметил пользователь под ником 148488841.
— Чего добился фотограф? Парня лишили работы и денег, — написал Стрела_правосудия.
— На основании чего уволили? По фото не видно, что это алкогольное пиво, — написал Гость.
— Я думаю, что ничего из-за увольнения с работы он не потерял. А вот фотограф поступил нехорошо, и возможно такая же ситуация будет у него по законам мира. Вообще никто не знает, что там в баночке, — отметил Житель НСК.
А некоторые напротив отметили, что руководство сделало правильно, что уволила выпивающего сотрудника.
— Правильно, что уволили, а то еще дебош устроит или хуже того ласты склеит прямо на рабочем месте, — отметил Гость.
— Правильно сделали, ибо нечего пить пиво прилюдно, тем более что на работе. Ничего, что пить можно только в соответствующих местах, а не где захочется, — написал ex_Tommy58.
— Так, алкоголь в троллейбусе, курение в вагоне метро следующее, наверное, что-то с наркотой будет. Правильно что вышвырнули, — отметил Читатель.
— Поддерживаю, верно, что уволили. Нечего перегаром в лица пассажиров дышать, — написал пользовать под ником 5313835.
Ранее в Новосибирске сняли на видео потасовку в автобусе № 18. В конфликте пострадал пассажир — его якобы из-за замечания избил водитель.