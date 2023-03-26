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Тема дняВ Новосибирске столкнулись два поезда
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В Новосибирске поезд, груженный щебнем, столкнулся с электровозом

Инцидент произошел на станции Клещиха

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Движение поездов остановили на 2 часа

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В Новосибирске на станции Клещиха столкнулись два поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, около 3 часов ночи в Ленинском районе города на станции Клещиха столкнулись грузовой поезд с 44 вагонами щебня и электровоз.

В результате инцидента произошла задержка движения грузовых поездов примерно на 2 часа. Сейчас движение восстановили. Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Недавно в Новосибирске автомобиль УАЗ столкнулся с электропоездом в Новосибирске. Машину отбросило на соседние рельсы.

Обновлено. В пресс-службе следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России сообщили, что начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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