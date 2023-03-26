В Новосибирске поезд, груженный щебнем, столкнулся с электровозом

В Новосибирске на станции Клещиха столкнулись два поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным ведомства, около 3 часов ночи в Ленинском районе города на станции Клещиха столкнулись грузовой поезд с 44 вагонами щебня и электровоз.
В результате инцидента произошла задержка движения грузовых поездов примерно на 2 часа. Сейчас движение восстановили. Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего.
Недавно в Новосибирске автомобиль УАЗ столкнулся с электропоездом в Новосибирске. Машину отбросило на соседние рельсы.