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Вынудили затормозить: стало известно, почему пассажиры сами толкали троллейбус на Плановой

В мэрии заявили, что люди сами решили помочь

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Инцидент произошел утром в понедельник

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В мэрии Новосибирска объяснили, что случилось с троллейбусом, который в понедельник, 20 марта, утром толкали пассажиры.

Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, перед троллейбусом № 24 «Улица Учительская» — «Станиславский ж/м» резко перестроился автомобиль, и водитель был вынужден затормозить. На улице Плановой есть обесточенный участок контактной сети, на нем и остановился троллейбус.

— Для того чтобы продолжить движение, пассажиры по собственной инициативе вытолкнули троллейбус с обесточенного участка, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Троллейбус попал на обесточенный участок

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Пассажиры толкали троллейбус около двух метров. Как добавили в мэрии, такой инцидент — единичный и статистики о подобных происшествиях нет.

Вечером 23 марта микроавтобус «Газель» застрял на трамвайных путях на улице Зыряновской в Октябрьском районе Новосибирска. Движение трамваев № 13 было парализовано.

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