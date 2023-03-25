Вынудили затормозить: стало известно, почему пассажиры сами толкали троллейбус на Плановой

В мэрии Новосибирска объяснили, что случилось с троллейбусом, который в понедельник, 20 марта, утром толкали пассажиры.
Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, перед троллейбусом
— Для того чтобы продолжить движение, пассажиры по собственной инициативе вытолкнули троллейбус с обесточенного участка, — рассказали в пресс-службе мэрии.
Пассажиры толкали троллейбус около двух метров. Как добавили в мэрии, такой инцидент — единичный и статистики о подобных происшествиях нет.
Вечером 23 марта микроавтобус «Газель» застрял на трамвайных путях на улице Зыряновской в Октябрьском районе Новосибирска. Движение трамваев