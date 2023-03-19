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«Все колени в синяках»: автомобилистка наехала на издателя новосибирского журнала на парковке перед отелем Grand Autograph

Момент ДТП попал на видео

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За рулем машины находилась женщина

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В Центральном районе Новосибирска автомобиль наехал на управляющего директора, издательницу бизнес-журнала Status Любовь Яхомову. Как сообщила НГС сибирячка, в результате происшествия она получила ушиб мягких тканей коленных суставов. За рулем машины находилась женщина.

Как рассказала Любовь Яхомова, инцидент произошел днем 16 марта на парковке перед отелем Grand Autograph на улице Орджоникидзе вблизи Новосибирского театра оперы и балета. Сибирячка приехала в отель на встречу и хотела припарковать свой автомобиль, но доступных мест не было. Женщина зашла в здание отеля, где ей сообщили, что одно место освободилось и она может поставить свое транспортное средство. ДТП произошло после того, как она вышла из Grand Autograph.

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Инцидент попал на видео

Видео: Любовь Яхомова

— Выхожу из отеля, перехожу дорожку к парковке, и эта женщина в меня врезается. Я к ней повернулась и показала сигналами, что буду перепарковывать машину. Не думала, что у нас водители людей давят, поэтому не ожидала, что она на меня наедет, — сказала Любовь Яхомова.

По словам издательницы журнала, в результате ДТП водитель открыла дверь автомобиля и начала на нее кричать, обвиняя в том, что та сама бросилась под колеса. Сибирячка также сообщила, что у нее в машине есть видеорегистратор. Любовь Яхомова предложила достать устройство и посмотреть запись.

После инцидента женщина отправилась в травмпункт, где ей диагностировали ушиб мягких тканей коленных суставов. Заключение врачей имеется в распоряжении редакции НГС.

— Получила травмы, в этот же день съездила в травмпункт, так как коленям было больно. Мне поставили диагноз «ушиб мягких тканей», — рассказала сибирячка. — Понятно, что у меня все коленки в синяках, ниже голени, самые неприятные места. Но мне больше обидно, чем больно. На следующий день после работы я поехала с супругом в отделение полиции, там нам сказали, что это — в ГИБДД. 18 марта мы съездили в ГИБДД, и я написала заявление.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения водителя, — сообщили в ведомстве.

В середине марта водитель «Тойоты-Короны» сбил двух пешеходов в темноте в Краснозерском районе Новосибирской области. В результате ДТП погибла женщина.

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