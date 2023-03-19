«Все колени в синяках»: автомобилистка наехала на издателя новосибирского журнала на парковке перед отелем Grand Autograph

В Центральном районе Новосибирска автомобиль наехал на управляющего директора, издательницу бизнес-журнала Status Любовь Яхомову. Как сообщила НГС сибирячка, в результате происшествия она получила ушиб мягких тканей коленных суставов. За рулем машины находилась женщина.
Как рассказала Любовь Яхомова, инцидент произошел днем
— Выхожу из отеля, перехожу дорожку к парковке, и эта женщина в меня врезается. Я к ней повернулась и показала сигналами, что буду перепарковывать машину. Не думала, что у нас водители людей давят, поэтому не ожидала, что она на меня наедет, — сказала Любовь Яхомова.
По словам издательницы журнала, в результате ДТП водитель открыла дверь автомобиля и начала на нее кричать, обвиняя в том, что та сама бросилась под колеса. Сибирячка также сообщила, что у нее в машине есть видеорегистратор. Любовь Яхомова предложила достать устройство и посмотреть запись.
После инцидента женщина отправилась в травмпункт, где ей диагностировали ушиб мягких тканей коленных суставов. Заключение врачей имеется в распоряжении редакции НГС.
— Получила травмы, в этот же день съездила в травмпункт, так как коленям было больно. Мне поставили диагноз «ушиб мягких тканей», — рассказала сибирячка. — Понятно, что у меня все коленки в синяках, ниже голени, самые неприятные места. Но мне больше обидно, чем больно. На следующий день после работы я поехала с супругом в отделение полиции, там нам сказали, что это — в ГИБДД.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения водителя, — сообщили в ведомстве.
В середине марта водитель «Тойоты-Короны» сбил двух пешеходов в темноте в Краснозерском районе Новосибирской области. В результате ДТП погибла женщина.