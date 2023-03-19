«Все колени в синяках»: автомобилистка наехала на издателя новосибирского журнала на парковке перед отелем Grand Autograph

— Выхожу из отеля, перехожу дорожку к парковке, и эта женщина в меня врезается. Я к ней повернулась и показала сигналами, что буду перепарковывать машину. Не думала, что у нас водители людей давят, поэтому не ожидала, что она на меня наедет, — сказала Любовь Яхомова.



По словам издательницы журнала, в результате ДТП водитель открыла дверь автомобиля и начала на нее кричать, обвиняя в том, что та сама бросилась под колеса. Сибирячка также сообщила, что у нее в машине есть видеорегистратор. Любовь Яхомова предложила достать устройство и посмотреть запись.

