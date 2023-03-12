СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 75.94
eur 80.40
Тема дняНГС отмечает 25-летие
Все новости
Все новости

17-летний новосибирец решил прокатиться в гололед на питбайке — чем это закончилось

Водитель питбайка не справился с управлением на улице Титова

4 284

Водитель питбайка попал в больницу

Поделиться

12 марта на улице Титова в Новосибирске произошло ДТП. Водитель питбайка двигался со стороны улицы Бийская, не справился с управлением и упал с мотоцикла на проезжую часть.

В результате ДТП пострадал водитель питбайка, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия, — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирска.


Стоит отметить, что сегодня на дорогах Новосибирска много гололедицы.

Питбайк — разновидность мини-мотоцикла, пригодного для внедорожного или дорожного передвижения, в зависимости от комплектации.

Сегодня в Мошковском районе Новосибирской области на трассе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей выехал на встречную полосу, совершая обгон.

По теме

ДТППитбайкМотоцикл
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter