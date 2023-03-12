17-летний новосибирец решил прокатиться в гололед на питбайке — чем это закончилось

12 марта на улице Титова в Новосибирске произошло ДТП. Водитель питбайка двигался со стороны улицы Бийская, не справился с управлением и упал с мотоцикла на проезжую часть.
В результате ДТП пострадал водитель питбайка, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия, — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирска.
Стоит отметить, что сегодня на дорогах Новосибирска много гололедицы.
Питбайк — разновидность мини-мотоцикла, пригодного для внедорожного или дорожного передвижения, в зависимости от комплектации.
Сегодня в Мошковском районе Новосибирской области на трассе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей выехал на встречную полосу, совершая обгон.