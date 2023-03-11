Два автомобиля столкнулись на левом берегу — в одном была беременная женщина

В Новосибирске на пересечении улицы Геодезической и проспекта Карла Маркса столкнулись слабослышащий курьер доставки на автомобиле Honda и беременная женщина за рулем кроссовера Toyota RAV4. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Курьер является слабослышащим, в салоне Toyota находилась беременная девушка. От удара в салоне доставщика разлетелась панель, вылетело лобовое и вместе с ним слуховой аппарат. Значительных травм никто не получил. Очевидцы помогли найти курьеру слуховой аппарат и немного его успокоили, беременную девушку тоже пришлось успокоить, — написали свидетели аварии.
В отделе пропаганды городской ГИБДД подтвердили факт ДТП, однако не смогли уточнить информацию об участниках аварии. Инцидент оформили с материальным ущербом.
Ранее в Новосибирске автомобиль KIA Sorento на улице Титова Ленинского района сбил девушку с собакой. Пострадавшую забрала скорая помощь, а подозреваемый виновник ДТП скрылся с места аварии.