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Два автомобиля столкнулись на левом берегу — в одном была беременная женщина

По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал

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Авария произошла на левом берегу Новосибирска

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В Новосибирске на пересечении улицы Геодезической и проспекта Карла Маркса столкнулись слабослышащий курьер доставки на автомобиле Honda и беременная женщина за рулем кроссовера Toyota RAV4. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Курьер является слабослышащим, в салоне Toyota находилась беременная девушка. От удара в салоне доставщика разлетелась панель, вылетело лобовое и вместе с ним слуховой аппарат. Значительных травм никто не получил. Очевидцы помогли найти курьеру слуховой аппарат и немного его успокоили, беременную девушку тоже пришлось успокоить, — написали свидетели аварии.

В отделе пропаганды городской ГИБДД подтвердили факт ДТП, однако не смогли уточнить информацию об участниках аварии. Инцидент оформили с материальным ущербом.

Ранее в Новосибирске автомобиль KIA Sorento на улице Титова Ленинского района сбил девушку с собакой. Пострадавшую забрала скорая помощь, а подозреваемый виновник ДТП скрылся с места аварии.

ДТПАварияНовосибирск
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