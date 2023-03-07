Суд разрешил пассажиру требовать компенсацию за опоздавший автобус — теперь так можете делать и вы

Вряд ли найдется человек, который за всю жизнь ни разу не сталкивался с опозданием автобуса. Обычно к этому относятся как к неизбежному злу, обычной неудаче, которая может случиться с каждым — поругались на непунктуальный общественный транспорт и забыли, всякое бывает. Но герой сегодняшней истории решил не мириться с бардаком в расписании автобусов и подал в суд на транспортную компанию, из-за которой ему пришлось поменять планы.



Дело было так: Владислав Полушкин (имя изменено. — Прим. ред.) вечером второго августа собирался ехать в Воронеж. Он заранее купил билет на поезд, который отправлялся из Москвы в 21 час 42 минуты. Но до Москвы ему еще нужно было добраться — Владислав находился в Наро-Фоминске. Ближе к вечеру он пришел на остановку и стал ждать автобус, но автобус в отличие от Владислава не пришел, хотя в расписании он был обозначен. Следующий рейс этого же автобуса опаздывал, так что пришлось Полушкину доехать на маршрутке до ближайшей станции, чтобы добраться до Москвы на электричке. На поезд он в конце концов успел, но понервничал и набегался. И решил, что компания, автобусы которой так непунктуальны, должна компенсировать его нравственные страдания — с иском об этом Владислав обратился в суд. Свой моральный ущерб он оценил в пять тысяч рублей.

