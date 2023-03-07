Суд разрешил пассажиру требовать компенсацию за опоздавший автобус — теперь так можете делать и вы

Формально в России не действует прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и судебную практику по спорным или особо актуальным вопросам.
Вряд ли найдется человек, который за всю жизнь ни разу не сталкивался с опозданием автобуса. Обычно к этому относятся как к неизбежному злу, обычной неудаче, которая может случиться с каждым — поругались на непунктуальный общественный транспорт и забыли, всякое бывает. Но герой сегодняшней истории решил не мириться с бардаком в расписании автобусов и подал в суд на транспортную компанию, из-за которой ему пришлось поменять планы.
Дело было так: Владислав Полушкин (имя изменено. — Прим. ред.) вечером второго августа собирался ехать в Воронеж. Он заранее купил билет на поезд, который отправлялся из Москвы в 21 час 42 минуты. Но до Москвы ему еще нужно было добраться — Владислав находился в Наро-Фоминске. Ближе к вечеру он пришел на остановку и стал ждать автобус, но автобус в отличие от Владислава не пришел, хотя в расписании он был обозначен. Следующий рейс этого же автобуса опаздывал, так что пришлось Полушкину доехать на маршрутке до ближайшей станции, чтобы добраться до Москвы на электричке. На поезд он в конце концов успел, но понервничал и набегался. И решил, что компания, автобусы которой так непунктуальны, должна компенсировать его нравственные страдания — с иском об этом Владислав обратился в суд. Свой моральный ущерб он оценил в пять тысяч рублей.
— По вине ответчика истец вынужден был весь путь и до электрички, и в метро проделать бегом с чемоданом в руках, — говорится в документах суда. — Это заставило истца переживать и волноваться. У истца поднялось давление, испытал нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из-за переживаний. В медицинские учреждения не мог обратиться из-за риска опоздать на поезд.
Компания «Мострансавто», автобус которой не приехал за Полушкиным, объяснила, что рейса не было, поскольку водитель заболел, а следующий автобус опоздал из-за пробок. Суд счел, что отправление автобуса по расписанию в 17:40 не состоялось по объективной причине, а истец реализовал свое право на перевозку, купив билет на другой рейс. К месту отправления поезда он прибыл заблаговременно, факт нарушения своих прав ответчиком не доказал, так что оснований для компенсации нет.
Мужчина не сдавался и попытался оспорить решение, но и апелляционная, и кассационная инстанции отказали. В итоге он дошел до Верховного суда.
Итог этой истории
Верховный суд с предыдущими инстанциями не согласился — Судебная коллегия по гражданским делам отметила, что по закону регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются на основании публичного договора. В законе сказано, что отменять рейсы или менять расписание просто так, без предварительного согласования с уполномоченным органом перевозчик не имеет права. Если выполнить рейс по расписанию невозможно из-за неблагоприятных дорожных, погодно-климатических или иных условий, угрожающих безопасности движения, — нужно своевременно сообщать в уполномоченные органы и населению. Надлежащим оказанием услуг по закону же считается своевременная доставка пассажиров и багажа, а за ненадлежащее исполнение обязательства перевозчик несет ответственность, установленную Гражданским кодексом, Уставом автомобильного транспорта и соглашением сторон.
Верховный суд отметил, что обязательство по своевременной доставке пассажиров «Мострансавто» не выполнило, и никакой уважительной причины у него нет.
— Болезнь водителя автобуса не подразумевает чрезвычайности и непреодолимости обстоятельств, избежать которых перевозчик не мог, — говорится в постановлении Верховного суда.
Что касается доказательства нарушения прав, то это ответчик должен доказать, что их не нарушал, а не тот, кто подает иск. А что Полушкин на поезд не опоздал — это вообще не аргумент и никакого юридического значения не имеет.
Верховный суд отменил все решения нижестоящих инстанций и отправил дело в самую первую. Суду придется пересмотреть свое решение.
Другие истории из Верховного суда
Верховному суду нередко приходится отстаивать права пассажиров — совсем недавно завершилось дело о правилах провоза багажа в авиакомпании «Победа». Все, кто хоть раз летал этим лоукостером, знают, что требования к ручной клади там довольно жесткие, и у многих пассажиров они вызывают затруднения. Верховный суд счел их незаконными и заставил «Победу» изменить правила.
Это не единственный случай, когда Верховный суд встал на сторону потребителя: ранее мы рассказывали о женщине, которая через суд заставила городскую администрацию найти для ее ребенка место в садике рядом с домом. Теперь другие родители могут требовать того же, ссылаясь на постановление суда.