На выходные на площади Будагова изменит движение троллейбус № 13

В Новосибирске из-за ночного перекрытия движения на площади Будагова изменят схему троллейбуса
— Это связано с проведением монтажа пролетного строения на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской» с отключением электроэнергии в районе площади Инженера Будагова, — пояснили в муниципалитете.
На время работ троллейбус будет курсировать по следующей схеме: конечный остановочный пункт «Улица Учительская», улица Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, Красный проспект, Писарева, Ипподромская, Танковая, Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Улица Учительская».
Ранее в мэрии Новосибирска сообщили о перекрытии площади Энергетиков в ночное время.