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На выходные на площади Будагова изменит движение троллейбус № 13

Корректировку вводят из-за строительства четвертого моста

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Ограничение будет действовать в ночное время

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В Новосибирске из-за ночного перекрытия движения на площади Будагова изменят схему троллейбуса № 13. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения будут действовать с 21:00 4 марта до 10:00 5 марта.

— Это связано с проведением монтажа пролетного строения на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской» с отключением электроэнергии в районе площади Инженера Будагова, — пояснили в муниципалитете.

На время работ троллейбус будет курсировать по следующей схеме: конечный остановочный пункт «Улица Учительская», улица Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, Красный проспект, Писарева, Ипподромская, Танковая, Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Улица Учительская».

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили о перекрытии площади Энергетиков в ночное время.

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