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Из-за падения столба оборвались провода на Станционной в Новосибирске: на левобережье образовалась пробка

Провода, питающие общественный транспорт, оказались на дороге

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Оборванные провода питали троллейбусы, сообщает очевидец

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На улице Станционной вечером 23 февраля упал столб, из-за чего оборвались провода, питающие общественный транспорт. Фото с места ЧП прислал читатель НГС Вадим.

— В районе железнодорожного переезда у завода «Труд» упал столб на дорогу. Одна полоса перекрыта, собирается пробка. Троллейбусы в ближайшее время тут ходить не будут, их провода порваны, — рассказал Вадим.

На момент публикации большая часть улицы Станционной стоит в пробке: от пересечения с Дукача до площади Энергетиков. Это самый большой затор, в Новосибирске: дорожная ситуация в целом спокойная, «2ГИС пробки» оценивает ее в 2 балла.

Сегодня в Новосибирск вместе оттепелью пришла и слякоть. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал десяток снимков, на которых видно, как в город стучится весна.

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