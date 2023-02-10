На выходные на площади Будагова перекроют движение — общественный транспорт изменит схему движения

С 11 по 12 февраля в Новосибирске перекроют движение по площади инженера Будагова. Как сообщили в Центральном управлении городским автоэлектротранспортом, из-за этого изменят схему движения общественного транспорта.
— В рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской города Новосибирска» производится монтаж пролетного строения с отключением электроэнергии в районе площади Инженера Будагова и закрытием автомобильного движения через площадь Инженера Будагова, в том числе эстакаду, с 21–00 11.02.2023 до 12–00 12.02.2023, — пояснили в управлении.
На время работ общественный транспорт будет ходить по следующим схемам:
Троллейбусный маршрут
- № 13 — конечный остановочный пункт «улица Учительская», улицы Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении Красный проспект –Крылова, Красный проспект, Писарева, Ипподромская, Танковая, Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «улица Учительская».
Автобусные маршруты
- № 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Добролюбова до улицы Щетинкина: улицы Большевистская, Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее по действующей схеме;
- № 36 — на участке от улицы Добролюбова до Гурьевской: улица Большевистская, конечный остановочный пункт «Речной вокзал», разворот для движения в обратном направлении, Большевистская, далее по действующей схеме.
- № 8, 13 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Добролюбова до Щетинкина: Большевистская, Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее по действующей схеме;
- № 9 — на участке от улицы Добролюбова до Гурьевской: улица Большевистская, конечный остановочный пункт «Речной вокзал», разворот для движения в обратном направлении, Большевистская, далее по действующей схеме;
- № 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Немировича-Данченко до Щетинкина: Октябрьский мост, Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее по действующей схеме.
Маршрутные такси
- № 11 — в прямом направлении от улицы Орджоникидзе до Добролюбова: улица Военная, Прокатная, Пролетарская, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, Большевистская, далее по действующей схеме. В обратном направлении по действующей схеме.
- № 30а — на участке от улицы Ленинградской до Саратовской: улицаНикитина, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Владимировская, далее по действующей схеме;
- № 30 — на участке от улицы Саратовской до Ленинградской: улица Владимировская, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Октябрьская магистраль, Кирова, Никитина, далее по действующей схеме.
Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что с начала марта по ночам будут перекрывать движение на площади Энергетиков.