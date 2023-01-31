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10-летний мальчик попал под колеса «Ниссана» на перекрестке — ребенок в больнице

Инцидент произошел в Бердске

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Мальчика доставили в лечебное учреждение

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Вечером 31 января в Бердске автомобиль «Ниссан» сбил 10-летнего ребенка. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, мальчик находился на проезжей части.

По данным ведомства, ДТП случилось в 18:20 на пересечении улиц Маяковского и Трудовой. За рулем автомобиля находился 38-летний водитель.

— Водитель на автомобиле «Ниссан» двигался по улице Маяковского со стороны улицы Суворова в сторону улицы Красная Сибирь, — указано в сообщении. — В пути следования на пересечении с улицей Трудовой совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 10-летний мальчик, которого доставили в лечебное учреждение города. Характер травм уточняется.

— На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

15 января в Новосибирске маршрутка № 51 сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло на жилмассиве «Родники» в Калининском районе.

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