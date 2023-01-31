10-летний мальчик попал под колеса «Ниссана» на перекрестке — ребенок в больнице

Вечером 31 января в Бердске автомобиль «Ниссан» сбил 10-летнего ребенка. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, мальчик находился на проезжей части.
По данным ведомства, ДТП случилось в 18:20 на пересечении улиц Маяковского и Трудовой. За рулем автомобиля находился 38-летний водитель.
— Водитель на автомобиле «Ниссан» двигался по улице Маяковского со стороны улицы Суворова в сторону улицы Красная Сибирь, — указано в сообщении. — В пути следования на пересечении с улицей Трудовой совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 10-летний мальчик, которого доставили в лечебное учреждение города. Характер травм уточняется.
— На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.
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