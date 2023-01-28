Площадь Труда — больное место Новосибирска. Что можно с ней сделать? Опрос НГС

Пробки и площадь Труда в Новосибирске уже стали синонимами. Каждый будний день на кольце собираются серьезные пробки. На прошлой неделе, например, новосибирцы жаловались, что заторы на площади парализовали движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Контактная сеть при этом была в исправном состоянии. Уже через несколько дней водителям повезло еще меньше: самосвал оборвал троллейбусные провода на площади Труда, а городская ГИБДД заявила о транспортном коллапсе.