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Тема дняСнегопад в Новосибирске (онлайн)
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Площадь Труда — больное место Новосибирска. Что можно с ней сделать? Опрос НГС

Вместе пробуем придумать, как решить проблему вечных пробок на кольце

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Каждое утро на кольце площади Труда

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Пробки и площадь Труда в Новосибирске уже стали синонимами. Каждый будний день на кольце собираются серьезные пробки. На прошлой неделе, например, новосибирцы жаловались, что заторы на площади парализовали движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Контактная сеть при этом была в исправном состоянии. Уже через несколько дней водителям повезло еще меньше: самосвал оборвал троллейбусные провода на площади Труда, а городская ГИБДД заявила о транспортном коллапсе.

Власти проблему признают и даже предлагают решения: вчера, например, Минтранс предложил проезжать проблемный участок на электричке.

Мы решили спросить у наших читателей — какое решение проблемы видите вы? Пройдите наш опрос и пишите свои варианты в комментариях.

Как площадь Труда выглядит утром, в час пик — смотрите в фоторепортаже (это впечатляет). В конце года журналисты НГС протестировали городскую электричку, на которой можно быстро добираться с одного берега на другой.

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