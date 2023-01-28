Площадь Труда — больное место Новосибирска. Что можно с ней сделать? Опрос НГС

Пробки и площадь Труда в Новосибирске уже стали синонимами. Каждый будний день на кольце собираются серьезные пробки. На прошлой неделе, например, новосибирцы жаловались, что заторы на площади парализовали движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Контактная сеть при этом была в исправном состоянии. Уже через несколько дней водителям повезло еще меньше: самосвал оборвал троллейбусные провода на площади Труда, а городская ГИБДД заявила о транспортном коллапсе.
Власти проблему признают и даже предлагают решения: вчера, например, Минтранс предложил проезжать проблемный участок на электричке.
Мы решили спросить у наших читателей — какое решение проблемы видите вы? Пройдите наш опрос и пишите свои варианты в комментариях.
Как площадь Труда выглядит утром, в час пик — смотрите в фоторепортаже (это впечатляет). В конце года журналисты НГС протестировали городскую электричку, на которой можно быстро добираться с одного берега на другой.