Подробности ДТП с автобусом в Новосибирске — перед столкновением легковая машина сбила пешехода

В полиции прокомментировали ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем, которое произошло 27 января на улице Богдана Хмельницкого. Как сообщается на сайте «МВД-Медиа», в результате аварии пострадал один человек.
По данным ведомства, ДТП произошло в 14:45. Перед столкновением с автобусом
— В пути следования около дома
В результате аварии пострадал
— По результатам проведенного на месте освидетельствования установлено, что водитель иномарки находится в трезвом состоянии. В отношении правонарушителя составлены административные материалы по
В конце января в Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП с автобусом. На дороге столкнулись общественный транспорт и 5 легковых автомобилей.