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Подробности ДТП с автобусом в Новосибирске — перед столкновением легковая машина сбила пешехода

Инцидент произошел в Калининском районе города

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Пострадавших среди пассажиров автобуса нет

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В полиции прокомментировали ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем, которое произошло 27 января на улице Богдана Хмельницкого. Как сообщается на сайте «МВД-Медиа», в результате аварии пострадал один человек.

По данным ведомства, ДТП произошло в 14:45. Перед столкновением с автобусом 45-летний водитель легкового автомобиля «КИА-Оптима» двигался по улице Богдана Хмельницкого в сторону ул. 25 лет Октября, где сбил пешехода.

— В пути следования около дома № 40 он совершил наезд на гражданина, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — указано в сообщении. — После чего автомобиль столкнулся со стоящим маршрутным автобусом, который завершал высадку пассажиров.

В результате аварии пострадал 44-летний мужчина. Его с различными травмами доставили в лечебное учреждение. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

— По результатам проведенного на месте освидетельствования установлено, что водитель иномарки находится в трезвом состоянии. В отношении правонарушителя составлены административные материалы по ст. 12.12, ст. 12.18, ст. 12.24 КоАП РФ, — отмечается в сообщении.


В конце января в Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП с автобусом. На дороге столкнулись общественный транспорт и 5 легковых автомобилей.

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