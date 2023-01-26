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Огромная пробка образовалась на улице Большевистской из-за ДТП тягача, легковушки и фуры

Последствия аварии очевидцы сняли на видео

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Затор образовался в обе стороны

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В Новосибирске вечером 26 января на улице Большевистской столкнулись седан Toyota Allion, тягач Scania и большегруз Volvo. Из-за этого на дороге образовалась пробка в обе стороны. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На улице Большевистской перекрыты все полосы для движения в сторону Бугринского моста в результате ДТП. Водитель японского седана врезался в заднюю часть прицепа и задел встречный тягач Volvo, — написал автор поста.

Журналист НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску за комментарием по инциденту. На момент публикации ответ не пришел.

Ранее в Новосибирске произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции.

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