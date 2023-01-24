Только для грузовиков: в Госдуме объяснили, как резервировать дату и время для переезда через границу

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Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев объяснил предложенные поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Ранее говорилось, что владельцы автомобилей должны будут предварительно резервировать дату и время для того, чтобы пересечь границу России. По словам Москвичева, на самом деле это предложение относится только к грузовым перевозкам.
— Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе — перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 километров. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них есть семьи — жены, дети. Поэтому устраняем эту проблему, — сказал он.
Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России» вносил сам Москвичев, но позднее они пропали из базы данных Госдумы. По словам депутата, программа, в которой должно проходить резервирование даты и времени пересечения границы грузовиками, уже готова, но для того, чтобы она заработала, нужен соответствующий закон.
— Это будет приложение, в которое войдет любой перевозчик и запишется на нужное время, [предварительно] рассчитав, во сколько он подъедет, и всё. Подъезд к пункту пропуска будет «зеленой улицей», полоса отдельная. И водитель в течение двадцати минут пройдет границу и поедет дальше. И по 10-15 дней не будет ждать, — объяснил Москвичев.
По его словам, система заработает не на всей границе, а на тех пунктах пропуска, где «есть проблемы». Среди проблемных пунктов пропуска через границу Москвичев назвал Забайкальск (граница с Китаем), Верхний Ларс (граница с Грузией) и Яраг-Казмаляр (граница с Азербайджаном).
— Мы считаем, что закон вступит в силу, когда будет создана система. Это будет в 2023 году, — добавил он.
Инициативу также прокомментировал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. По его словам, она «требует очень внимательного отношения, так как может напрямую затронуть конституционные права граждан».