СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 68.63
eur 74.73
Тема дняЧто известно о ДТП со скорой и 4 погибшими
Все новости
Все новости

Только для грузовиков: в Госдуме объяснили, как резервировать дату и время для переезда через границу

По словам автора поправок Евгения Москвичева, нужен соответствующий закон, чтобы программа заработала

63

По словам Евгения Москвичева, такое предложение поможет избавиться от пробок на границах, «которые стоят по 10–15 километров»

По словам Евгения Москвичева, такое предложение поможет избавиться от пробок на границах, «которые стоят по 10–15 километров»

Поделиться

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев объяснил предложенные поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Ранее говорилось, что владельцы автомобилей должны будут предварительно резервировать дату и время для того, чтобы пересечь границу России. По словам Москвичева, на самом деле это предложение относится только к грузовым перевозкам.

— Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе — перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 километров. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них есть семьи — жены, дети. Поэтому устраняем эту проблему, — сказал он.


Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России» вносил сам Москвичев, но позднее они пропали из базы данных Госдумы. По словам депутата, программа, в которой должно проходить резервирование даты и времени пересечения границы грузовиками, уже готова, но для того, чтобы она заработала, нужен соответствующий закон.

— Это будет приложение, в которое войдет любой перевозчик и запишется на нужное время, [предварительно] рассчитав, во сколько он подъедет, и всё. Подъезд к пункту пропуска будет «зеленой улицей», полоса отдельная. И водитель в течение двадцати минут пройдет границу и поедет дальше. И по 10-15 дней не будет ждать, — объяснил Москвичев.


По его словам, система заработает не на всей границе, а на тех пунктах пропуска, где «есть проблемы». Среди проблемных пунктов пропуска через границу Москвичев назвал Забайкальск (граница с Китаем), Верхний Ларс (граница с Грузией) и Яраг-Казмаляр (граница с Азербайджаном).

— Мы считаем, что закон вступит в силу, когда будет создана система. Это будет в 2023 году, — добавил он.

Инициативу также прокомментировал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. По его словам, она «требует очень внимательного отношения, так как может напрямую затронуть конституционные права граждан».

ГосдумаАвтомобилиВодителиГраницаПоправки в закон
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter