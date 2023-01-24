Только для грузовиков: в Госдуме объяснили, как резервировать дату и время для переезда через границу

— Мы считаем, что закон вступит в силу, когда будет создана система. Это будет в 2023 году, — добавил он.



Инициативу также прокомментировал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. По его словам, она «требует очень внимательного отношения, так как может напрямую затронуть конституционные права граждан».

