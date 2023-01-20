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«От Ини всё встало колом»: фото из 7-километровой пробки на Большевистской — где еще не проехать в Новосибирске

Передвигаться по городу по утрам становится всё сложнее

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В Новосибирске на улице Большевистской рано утром собралась глухая пробка в 7 километров. Затор образовался 20 января примерно с 07:40.

— Большевичка от Ини встала колом до Речного. Это уже почему-то стало традиционным! — сообщил читатель НГС и прислал фото в редакцию.

Сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дороге в 8 баллов.

Пробки в 8 баллов уже никого не удивляют

Пробки в 8 баллов уже никого не удивляют

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Движение затруднено также на улице Выборной, Ватутина, Немировича-Данченко, площади Труда, Большой, Волочаевской, проспекте Дзержинского.

В середине января движение с левого берега Новосибирска на правый было затруднено из-за ДТП с бортовым длинномером на Димитровском мосту.

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