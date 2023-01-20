«От Ини всё встало колом»: фото из 7-километровой пробки на Большевистской — где еще не проехать в Новосибирске

В Новосибирске на улице Большевистской рано утром собралась глухая пробка в
— Большевичка от Ини встала колом до Речного. Это уже почему-то стало традиционным! — сообщил читатель НГС и прислал фото в редакцию.
Сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дороге в
Движение затруднено также на улице Выборной, Ватутина, Немировича-Данченко, площади Труда, Большой, Волочаевской, проспекте Дзержинского.
В середине января движение с левого берега Новосибирска на правый было затруднено из-за ДТП с бортовым длинномером на Димитровском мосту.