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Два автомобиля столкнулись в Новосибирске — в аварии пострадал 8-летний ребенок

Мальчика доставили в лечебное учреждение

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За рулем автомобиля Nissan Sunny находился 34-летний мужчина

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Вечером 19 января в Новосибирске столкнулись два автомобиля. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате ДТП пострадал 8-летний ребенок.

По данным ведомства, авария произошла в 17:45 в Первомайском районе Новосибирска.

— 32-летняя женщина, управляя автомобилем Тоyota Vitz, двигалась по улице Пожарского, со стороны улицы Героев Революции в сторону улицы Первомайской с левым поворотом на улицу Чапаева, — указано в сообщении. — В пути следования напротив дома № 198 по улице Первомайской совершила столкновение с автомобилем Nissan Sunny, который двигался по улице Первомайской, со стороны улицы Чапаева в сторону улицы Героев Революции.

Как сообщили в ведомстве, в аварии пострадал 8-летний мальчик, который находился в автомобиле Тoyota Vitz. Ребенка доставили в лечебное учреждение. На месте происшествия работает экипаж ДПС.

В середине января в Новосибирске произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Их доставили в больницу.

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