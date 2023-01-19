Два автомобиля столкнулись в Новосибирске — в аварии пострадал 8-летний ребенок

— 32-летняя женщина, управляя автомобилем Тоyota Vitz, двигалась по улице Пожарского, со стороны улицы Героев Революции в сторону улицы Первомайской с левым поворотом на улицу Чапаева, — указано в сообщении. — В пути следования напротив дома № 198 по улице Первомайской совершила столкновение с автомобилем Nissan Sunny, который двигался по улице Первомайской, со стороны улицы Чапаева в сторону улицы Героев Революции.

