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Тема дняМассовое ДТП почти заблокировало Большевистскую
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Собирается пробка: массовое ДТП почти полностью блокировало движение по Большевистской в Новосибирске

Столкнулись три машины

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Из-за аварии на Большевистской уже начала образовываться пробка

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Массовое ДТП произошло утром 15 января на улице Большевистской в Новосибирске. Три машины столкнулись в районе Бугринского моста.

Как сообщил читатель НГС, оно произошло около 9 утра.

— ДТП из трех машин буквально минут десять назад перекрыли почти полностью движение в город. Осталось небольшое окошко. Уже начала собираться пробка, — сообщил читатель НГС.

Объехать ДТП можно только по одной полосе

Объехать ДТП можно только по одной полосе

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На месте аварии начал собираться затор.

Массовое ДТП произошло 14 января на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска. Столкнулись четыре иномарки.

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