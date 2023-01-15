Собирается пробка: массовое ДТП почти полностью блокировало движение по Большевистской в Новосибирске

Массовое ДТП произошло утром 15 января на улице Большевистской в Новосибирске. Три машины столкнулись в районе Бугринского моста.
Как сообщил читатель НГС, оно произошло около 9 утра.
— ДТП из трех машин буквально минут десять назад перекрыли почти полностью движение в город. Осталось небольшое окошко. Уже начала собираться пробка, — сообщил читатель НГС.
На месте аварии начал собираться затор.
Массовое ДТП произошло 14 января на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска. Столкнулись четыре иномарки.